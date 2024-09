Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Az államfőt, a Magyar Honvédség főparacsnokát érintő vádakat visszautasítom

Visszautasítom, hogy egy hordószónok Magyarország köztársasági elnökét, a Magyar Honvédség főparancsnokát azzal vádolja, hogy nem vesz részt az árvíz elleni védekezésben – mondta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videóban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy

„a heccpolitikus állításával szemben Magyarország köztársasági elnöke, a Honvédség főparancsnoka személyesen jelent volt azokon a pontokon, ahol a magyar hivatásos és tartalékos katonák szolgálatot teljesítettek a gáton”.

A köztársasági elnök ott volt Neszmélyen, Dunaalmáson, Vácott és Pilismaróton is – sorolta, kiemelve, hogy a jelenléte és buzdítása fontos a katonáknak is és fontos a civileknek is.

A honvédelmi miniszter úgy fogalmazott: az árvíz elleni védelem hasonlít egy hadműveletre, egy rendkívül komplex, összetett, nagy szakértelmet igénylő feladatsor, amelynek elvégzéséhez tudásra és tapasztalatra van szükség.

„Heccpolitikusok, akik kéretlen véleményükkel elöntik a médiát, egyáltalán nem értenek ehhez a feladathoz, csak a véleményükkel traktálnak mindenkit”

– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A gát az árvíz elleni védelem helyszíne, nem hordószónokok emelvénye – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.