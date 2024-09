Rétvári Bence: Zöldszámot hozott létre a kormány

Az árvízi védekezéssel összefüggésben egy zöldszámot hozott létre a kormány – jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvízvédelmi operatív törzs csütörtök reggeli ülése után tartott sajtótájékoztatón, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett.

Rétvári Bence közölte,

a 06/80-204-240-es számon az árvízzel kapcsolatos lakossági információk kérhetők és bejelentéseket is lehet tenni az árvízhelyzettel kapcsolatban, valamint a felajánlásokat is itt lehet megtenni.

Beszámolt arról is, hogy egy friss kormányrendelet értelmében a sárga megkülönböztető jelzéssel a védekezésben részt vevő gépjárművek a buszsávokat is használhatják. Kisoroszi kapcsán beszámolt arról, hogy a Duna által körbezárt település felkészült az elzártságra, élelmiszert és homokzsákokat halmoztak fel, a mentőszolgálat egy teljesen felszerelt mentőautóval a településen van. Továbbá egy helikopterleszállót is kiépítettek arra az esetre, ha valamit sürgősen hozni vagy vinni kell Kisorosziba. Hozzátette, Kisorosziban a Kötél Önkéntes Tűzoltóegyesület révén adottak a hajóval történő közlekedés feltételei is.

Rétvári Bence elmondta, 256 rendőr vesz részt jelenleg a védekezésben, ők a zárásban, illetve a járőrözésben segítenek.

Azokon a helyeken, ahol az áramot kikapcsolták, esetleg a közvilágítás sem működik, megerősített szolgálatot tartanak fenn, valamint azokat az ingatlanokat védik, amelyeket el kellett hagyniuk a tulajdonosoknak. A börtönökben több mint 90 ezer zsákot töltöttek már meg a rabok homokkal, „a börtönök is a homokzsáktöltésre álltak át” – mondta az államtitkár. Összességében már 1,5 millió homokzsákot töltöttek meg az elmúlt napokban.

A Lajtán, a Szigetközben, a Dunakanyarban, illetve a Budapest alatti Duna-szakaszon ad védekezési feladatokat a vízügy számára az árvíz – ismertette a Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője.

Láng István felhívta a figyelmet arra, hogy az ár levonulása után is fenn kell tartani a figyelőszolgálatot, mert sok helyen alakulnak ki szivárgások és buzgárok.

Mint elmondta: a Lajta tetőzik és folyamatosan telnek meg a megnyitott szükségtározók. Arra számítanak, hogy a folyó a csütörtök folyamán apadni kezd, de a gátakon ott is sok buzgárt, fakadóvizet észlelnek.

A Szigetközben a Duna Nagybajcsnál tetőzik, ám ott is sok munkát adnak a szivárgások – tette hozzá.

Közlése szerint a Dunakanyar településeinek önkormányzatai befejezték a védművek építését. Ugyanakkor azon a területen is nagyon fontos a figyelőszolgálat működtetése az ár levonulása után, mert a buzgárok, fakadóvizek 80 százaléka a tetőzés után keletkezik.

Láng István hangsúlyozta, hogy a Budapest alatti Duna-szakaszon az 1956-os jeges árvíz után megerősítették a védműveket, ám egyes települések, mint Ercsi, Kisapostag vagy Báta az ártér felé terjeszkedett. Ez azt jelenti, hogy ott is ideiglenes védvonalakat kell kiépíteni, amelyek jelenleg 60 százalékos készültségűek.

Az árhullám Komáromnál pénteken, Budapesten szombat este tetőzik, és várhatóan jövő hét közepén hagyja el az országot – mondta Láng István.

Góra Zoltán, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője azt közölte, hogy 51 településen 991 tűzoltó vesz részt a védekezésben. Országszerte átcsoportosításokat hajtottak végre. Győr-Moson-Sopron vármegyében a vízügy által meghatározott védművek elkészültek, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében már csak kisebb erősítési munkálatok tartanak. Nagy erőkkel vannak jelen a Margit-szigeten is – mondta Góra Zoltán.

Rétvári Bence kérdésre válaszolva kiemelte, hogy a vis maior keretből a költségvetés megtéríti az önkormányzatok védekezési költségeit, illetve az önkormányzatok a költségek ötven százalékára előzetesen is nyújthatnak be igényt.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvíz elleni védekezésről tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2024. szeptember 19-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)