Őszi napsütés és szeszélyes szelek jellemzik a mai időjárást

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig:

Általában száraz, napos idő várható kevés felhővel, de csütörtökön az északkeleti, míg éjjel a déli harmadban is több lehet a felhő. Pénteken hazánk délnyugati felén képződő gomolyfelhőkből néhol zápor nem zárható. Az északkeleti, keleti szél napközben nagy területen megélénkül, amit csütörtökön néhol erős széllökések is kísérhetnek. Éjszakára csak lassan mérséklődik a légmozgás, helyenként élénk is marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 14 fok között várható, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 20 és 25 fok között alakul.

Időjárási helyzet Európában:

A kontinens nagy részén anticiklonális hatások alakítják az időjárását. A hatalmas, skandináv központú magasnyomású képződmény peremére korlátozódnak az időjárási frontok, valamint a nedvesebb léghullámok, emiatt Olaszországból, a Balkán-félszigetről, a Fekete-tenger partvidékéről és Izlandról érkezik jelentés csapadéktevékenységről. Izlandon és Olaszországban mérik a legtöbb csapadékot, utóbbi területen helyenként 50 mm-t meghaladó összeget is regisztrálnak.

Európa nagy részén 20 fok feletti maximumok jellemzők, de legmelegebb az Ibériai-félsziget délnyugati részén van, ahol 28, 29 fokot is mérnek délután.

A Kárpát-medence a következő napokban is anticiklon peremén fog elhelyezkedni, így folytatódik a kellemes, napos időjárás.