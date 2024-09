Nagy Márton arról beszélt, hogy tervben van a fogyasztóvédelmi intézményrendszer megerősítése

Több versenyképes hazai webshop és a digitalizációhoz igazodó fogyasztóvédelem szükséges a magyar vásárlók érdekében, a kormányon belül jelenleg zajlik a tervezés a fogyasztóvédelem intézményrendszerének megerősítéséről – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Gazdasági Versenyhivatal „Digitális Fogyasztóvédelem 2024” című konferenciáján csütörtökön Budapesten.

Kiemelte: a kormánynak fontos a családok anyagi biztonságának és egészségének garantálása. Továbbra is szigorúan fellépnek annak érdekében, hogy a jogsértő vállalkozások ne éljenek vissza erőfölényükkel, egyenlő erőviszonyokat kell teremteni a hazai és a külföldi webshopok között – emelte ki. Nagy Márton kitért arra, hogy a kiszabható bírság idén márciustól megemelt mértéke elrettentő hatással van, a hatóságnak a honlapok blokkolására is lehetősége van. A fogyasztók érdekében a kormány tovább erősíti a fogyasztóvédelem aktivitását az e-kereskedelemben is.

A Temuval és más kínai webshopokkal kapcsolatban az EU-ban jelenleg is több vizsgálat folyik, felmerült a vámmentesség eltörlése is.

Az Európai Bizottság a 150 euró alatti értékű áruk vámmentességének eltörlését javasolta, a javaslatot számos szakmai szervezet támogatja. A hazai kiskereskedelmi forgalom elszakadt a háztartások fogyasztásától, egyre inkább szolgáltatásokat, illetve külföldről és külföldön fogyasztanak a magyarok a járvány következtében megváltozott fogyasztói szokások miatt – mutatott rá a miniszter.

A külföldi online vásárlások és a külföldi utazási kiadások együttesen a hazai kiskereskedelmi forgalom csaknem 20 százalékát teszik ki – ismertette. A külföldi webshopok nagy része azért adja olcsóbban a terméket, mert nem fizet áfát, ami komoly probléma. A költségvetésből mintegy 100 milliárd forint hiányzik a be nem fizetett áfa és vám miatt, közben az interneten vásárló népesség aránya Magyarországon nőtt a legjobban az EU-n belül – ismertette. Kitért arra, hogy a külföldi webshopok terjeszkedése kihívást jelent, a magyarok egyre többször tapasztalnak problémát az internetes rendeléseknél, a trend emelkedő, ugyanakkor mértéke alacsonyabb az uniós átlagnál. A sikeres visszaélések aránya a hazai kibocsátású kártyákkal 15 százalék volt, a visszaélések átlagos értéke meghaladja az 53 ezer forintot. A fogyasztók védelme érdekében augusztus elsejétől új bejelentési és zárolási eljárást vezettek be a banki csalások ellen, amely hozzájárulhat a visszaéléssel érintett összegek visszaszerzéséhez. Nagy Márton rámutatott: tavaly a magyarok körében a 15 legismertebbnek számító online kereskedő közül csak 3 volt magyar tulajdonú. A külföldi szereplők, mint a Temu jelenléte egyre meghatározóbb.

A Temu magyar hirdetéseinek hatósági vizsgálat miatti, áprilisi átmeneti leállásakor a hazai e-kereskedők forgalma 20-70 százalékkal emelkedett, ami jól mutatja a Temu forgalomelszívó erejét – fűzte hozzá.

Hangsúlyozta, hogy meg kell erősíteni a hazai online kiskereskedelmi szereplőket. Ennek érdekében a kormány elindítja a kkv-k digitalizációs és innovációs fejlesztési programját, amely a hazai vállalatok honlapjának fejlesztését, vagy a közösségi médián keresztüli elérhetőség létesítését biztosítaná. Az e-kereskedelem sajátosságaihoz a fogyasztóvédelem eszköztára is igazodik, rendszeres ellenőrzéseket tartanak. A kormányhivatalok idén az első fél évben 236 ellenőrzést tartottak az e-kereskedelemben, melyből 183 esetben tapasztaltak jogsértést – ismertette a nemzetgazdasági miniszter.

Kapcsolódó tartalom A nemzetgazdasági miniszter szerint Brüsszel az árdrágító multik oldalára állt Reagált a nemzetgazdasági miniszter az Európai Unió Bíróságának csütörtökön közzétett ítéletével kapcsolatban.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke elmondta: a legjobb fogyasztóvédelem a verseny, ugyanakkor a verseny szereplőinek piaci magatartása sosem sértheti a fogyasztók érdekeit. A rendezvény célja a digitális tér aktuális kihívásainak megvitatása, a digitalizáció térnyerésével, a technológiák fejlődésével újabb és újabb veszélyek leselkednek a fogyasztókra. Ilyen kockázatot jelenthet a mesterséges intelligencia is – mondta. A problémák kezeléséhez elengedhetetlennek nevezte az együttműködést a versenyhivatal, a kormányhivatalok, és a fogyasztóvédelemért felelős minisztérium között. Az NGM és a GVH mellett számos szerv aktív munkát végez a hungarikumnak tekinthető magyar fogyasztóvédelmi rendszerben, így például az MNB, vagy az NMHH, bíróságok, civil szervezetek, ügyvédek, amelyek nap mint nap dolgoznak a fogyasztók szolgálatában. Felidézte:

a GVH által működtetett online árfigyelővel három hónap alatt közel 20 milliárd forintot spóroltak a magyar családok, a kötelező akciózás az online árfigyelő rendszerrel karöltve jelentősen hozzájárult az infláció letöréséhez és visszaszorításához.

Kiemelte: a GVH számos nagy technológiai vállalattal szemben lépett fel, nemrég zárult le az eljárás a Viber internetalapú üzenetküldő szolgáltatással szemben, korrigálva a cég magatartását. A Viber alkalmazást üzemeltető Viber Media kénytelen vállalni egy sor olyan intézkedés végrehajtását, amelyeknek köszönhetően a fogyasztók könnyebben megismerhetik a platform jellemzőit és tudatosabb döntéseket hozhatnak a szolgáltatással kapcsolatban. Az elmúlt években többek között a Google, illetve a PayPal számára is előírt versenykorrekciós kötelezettségeket a GVH, az Apple és a Booking.com pedig jelentős versenyfelügyeleti bírságokat fizetett Magyarországon – emlékeztetett, és jelezte: jelenleg vizsgálat zajlik a Microsoft és a Temu ellen.

Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)