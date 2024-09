Közterületek elnevezéséről, víziközmű-fejlesztésről és fogyatékkal élők ellátásról is döntött a közgyűlés Békéscsabán

Új önkormányzati cég alapításáról, közterületek elnevezéséről, fásításról, víziközmű-fejlesztésről határozott a jelenlegi felállásban utoljára ülésező békéscsabai közgyűlés csütörtökön. A képviselők tanácskoztak a fogyatékkal élők hamarosan megszűnő nappali ellátásáról is.

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének elnöke augusztus elején tájékoztatta a polgármestert, hogy a fenntartásukban működő Napraforgó Központ Fogyatékosok Nappali Intézményének szolgáltatását megszünteti finanszírozási nehézségek miatt. Itt fogyatékkal élő és autista emberek számára biztosítottak lehetőséget nappali tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, étkezésre, esetlegesen egészségügyi fejlesztésre, jogi segítségnyújtásra. Az eredetileg szeptember elejére tervezett „leállást” sikerült október 7-ig „kitolni” – közölte Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester.

Paláncz György (Fidesz-KDNP) alpolgármester elmondta, Herczeg Tamás (Fidesz) országgyűlési képviselő egyeztetést kezdeményezett a Belügyminisztérium illetékes államtitkárságával, ahol ígéretet kapott arra, hogy kiegészítő normatív támogatást biztosítanak az önkormányzatnak az ellátás megszervezésére. Erre a polgármester közölte: a kérelmet előkészítették, a napokban ő és az országgyűlési képviselő közös aláírásával eljuttatják az államtitkárságnak.

Csicsely Ilona (Fidesz-KDNP) képviselő megjegyezte: a kiegészítő támogatás év végéig jár, a jövő évi költségvetés előkészítésekor az önkormányzatnak figyelembe kell vennie, hogy a feladatról a jövőben neki kell gondoskodnia.

Határoztak arról, hogy a József Attila utcát a Deák utcával összekötő, mintegy 150 millió forintból most épülő hidat Réthy Pál orvosról, a helyi kórház alapítójáról nevezik el. A híd avatása hivatalosan jövő pénteken lesz. Döntöttek a Lencsési utat a Fövenyes utcával összekötő öt útszakasz elnevezéséről József Attila egyszavas versei alapján, de többszöri tanácskozás után úgy határoztak, jövő májusig nem nevezik el a külterületi dűlőutakat.

A leköszönő Szente Béla (Fidesz-KDNP) képviselő szerint a jövőben muszáj lesz ezt a kérdést elővenni, mert volt olyan helyszín, ahova nem jutott el idejében a mentő, ugyanis nem volt egyértelmű, hova kell mennie.

Az önkormányzat 2022. januárban kötött megállapodást a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel, az integrációért „cserébe” a közműszolgáltató vállalta, hogy területén a lakossági igényekhez igazodó víziközmű-fejlesztéseket valósít meg; „a beruházások nagyságrendje 5 év átlagában eléri legalább az integráció előtti időszak bérleti díjainak megfelelő mértéket”.

Kenderföldek városrészen idén nyárra 23 utcában mintegy 10,5 kilométernyi ivóvízhálózat ki is épült.

Ezen kívül a közgyűlés csütörtökön egyhangúlag megszavazatott javaslatot tett 14 helyszínen belterületi ivóvízfejlesztésre; 6 helyszínen szennyvízfejlesztésre. Mint az előterjesztésben írták, az összes belterületi ivóvízigény kielégítésének költsége 214,7 millió forint lenne; a maradék összeget – mintegy 400 millió forintot – véleményük szerint a szennyvízhálózat fejlesztésére kellene fordítani, ugyanis ha a belterületi utcák telkei beépülnek, és nem épül meg a szennyvízhálózat, az akár évi 30-35 millió forint kompenzáció fizetési terhet jelenthet az önkormányzatnak folyamatosan.

A képviselők egyhangúlag megszavazták azt is, hogy az idei tanévben is hozzájárulnak 10 hónapra havi 175 ezer forinttal a nyomdaipari szakoktatók javadalmazásához, ezzel is motiválva az itt dolgozó pedagógusokat, elősegítve a tanulók fejlődését.

Megszüntették a 2023 májusában kötött megállapodást a közösségi elektromos rollerszolgáltató céggel, a Vilii Fly Magyarország Kft.-vel. Az önkormányzat a város 50-80 közterületi helyszínén biztosította a területet a „rollerparkolók” kialakításához, ám a cég változó rendszerességgel és ütemezéssel fizetett a területhasználatért, és a mai napig jelentős tartozása halmozódott fel. Ám a szolgáltatás népszerű volt, ezért egyhangúlag úgy döntöttek, hogy nyilvános pályázati eljárás keretében keresnek új vállalkozót a közösségi rollerszolgáltatás működtetésére.

Békéscsabán korábban szerettek volna egy a budapesti BuBi-hoz hasonló, CsaBi (Csabai-Bike) névre keresztelt kerékpáros közösségi rendszert létrehozni 50 kerékpárral, 5 dokkolóállomással. Ám mivel a békési megyeszékhelyen nagyon sokan rendelkeznek kerékpárral, elsősorban elektromos rásegítéses kerékpárokkal lett volna célszerű létrehozni a rendszert, amelynek a forrásigénye lényegesen meghaladta a rendelkezésre álló keretet.

Ezért a képviselők határoztak arról, hogy ehelyett mintegy bruttó 100 millió forintból több helyszínen fásítanak 2026 év végéig. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatása szerint 105 ezer egyéves facsemete és 1300 annál idősebb fa „öntözőzsákos” telepítését végzik el.

A képviselők határoztak arról is, hogy pályázatot adnak be a TOP Plusz egyik kiírására, amelyben kétmilliárd forintot lehet nyerni helyi humán fejlesztések megvalósítására. Nyertes pályázat esetén a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Békés Megyei Könyvtár, az Egyensúly AE Egyesület és a Civil Szervezetek Szövetsége valósíthat meg különböző nagyságrendben támogatott kulturális, közösségfejlesztő tevékenységeket.

Arról is döntés született, hogy a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. kizárólagos tulajdonában álló Békéscsaba Energia ESCO Kft. megalapítja a Békéscsaba Energiaközösség Nonprofit Kft-t.

Az új békéscsabai közgyűlés várhatóan az október 7-i héten alakul meg.