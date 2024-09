Elkészült az 53. számú főút Soltvadkert elkerülő szakaszának első üteme. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) beruházásában valósul meg az 53. számú főút, Soltvadkertet elkerülő szakaszának építése, amelynek köszönhetően a település belterületi szakasza jelentősen mentesülhet az átmenő forgalom alól – közölte a minisztérium csütörtökön az MTI-vel.

Hozzátették, hogy ennek eredményeképp a lakosok biztonságosabban közlekedhetnek, ezzel egyidejűleg csökken Soltvadkert zajterhelése, valamint légszennyezettsége is. A Soltvadkertet északról és keletről is elkerülő 8,8 kilométer hosszú 2×1 sávos útszakaszon többek között 5 darab körforgalmú csomópont, egy vasútvonal feletti új híd, egy 800 méter hosszú bekötőút, egy kerékpáros aluljáró, közúti ellenőrzőhelyek, valamint buszöblök épülnek – ismertették.

A beruházás két ütemben valósul meg. A most befejezett I. ütemben a 8,8 kilométer hosszú nyomvonalból csaknem 4,8 kilométer készült el. A 2×1 sávos szakaszt 7,5 méter útburkolat szélességgel és 12 méter koronaszélességgel, illetve 3,5 méter sávszélességgel alakították ki. A beruházás részeként megvalósult egy négyágú csomópont, majd a nyomvonal külön szinten keresztezi a 150-es számú Budapest-Kelebia vasútvonalat, amelyet egy körforgalmi csomópont követ. Szintén körforgalmú csomópont épül az új út és a Vadkerti tó felé vezető út találkozásába, a kerékpárosok számára kialakítandó külön szintű átvezetéssel, valamint a Kecskemét irányába haladó 54. számú főúttal való találkozásába is. A fejlesztés részeként közúti ellenőrző hely, buszöböl és a fő pályát keresztező önkormányzati és földutak rávezetései is megépültek – részletezték a közleményben.

A II. ütemhez kapcsolódóan folyamatban van két körforgalmú csomópont építése az új nyomvonal és az 5405 jelű Soltvadkert-Kiskunmajsa-Szeged összekötő út valamint az 53. számú főút találkozásában, kerékpárút, valamint a fő pályát keresztező önkormányzati és földutak kivitelezése – írták. A fejlesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, hazai forrásból valósul meg. A beruházás első ütemének nettó összege 9,5 milliárd forint. A Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. végzi a teljes kivitelezést, amelynek értéke nettó 15,8 milliárd forint – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)