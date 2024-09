„Egy ártérben épült kis háznak már csak a teteje látható” – folyamatosan építik a homokzsákgátakat Dunabogdányban

Folyamatosan építik a homokzsákgátakat Dunabogdányban, ahol a Duna partján épült lakóházakat védik.

Folyamatosan emelkedik a vízszint, szombatra várják a tetőzést. A Duna elfoglalta a teljes árteret, egy itt épült kis háznak már csak a teteje látható, ami azt jelenti, hogy az ártérben több mint két méter magas vízoszlop áll jelenleg – mondta el az M1 tudósítója, Bíró Liza Dunabogdányban.

Arról tájékoztatott, hogy a 11-es számú főút egyelőre korlátozások nélkül járható, mert még nem emelkedett olyan mértékig a vízszint, hogy elérte volna a gátszakaszt, illetve a homokzsákokból épített magasítás szintjét.

„Viszont kritikusnak mondható a helyzet abból a szempontból, hogy itt, a Duna-parton mintegy száz családi ház található, az udvaruk mondhatni a Dunára néz. Napok óta folyik a munka, hogy egy mobil gátszakaszt homokzsákokból építsenek köréjük. Vannak olyan ingatlanok, olyan udvarok, ahol már majdnem egy méter magasra kellett rakni a homokzsákokat” – mondta el Bíró Liza.

Hozzátette:

Leányfalun is aggódnak, ott 16 olyan ingatlan van, amely az ártérben fekszik.

Ezekből már az előző napokban kiköltöztek a lakók, azonban van még több Duna-parti ingatlan, amelyet homokzsákokkal kellett bevédeni. Mintegy 130 ezer homokzsákot töltöttek meg, és mintegy 80 ezret fel is raktak, be is építettek Leányfalun.

Szentendrén is küzdenek a Dunával, ott a Pap-szigetet tulajdonképpen teljes egészében lezárták, a lakók el is hagyták már a szigetet, ahol már az áramszolgáltatás is megszűnt, a zsilipeket lezárták.

„Úgy tudjuk, van két olyan kritikus szakasz, ahol egyrészt homokzsákokkal védekeznek, másrészt a hullámtérben elterül a víz. És úgy tudjuk, hogy a mobil gátszakasznak a szintjét lassan eléri a Duna vízszintje. Jelenleg óránként négy centimért emelkedik a vízszint ezeken a településeken, szombatra várják a tetőzést. A jelenlegi információk szerint ez nem fogja elérni a 2013-as tetőzés szintjét, megközelítőleg negyven–ötven centiméterrel alatta marad” – számolt be a tudósító.