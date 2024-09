Adorján András: Nem zárják le a 11-es utat Leányfalun, száz százalékon áll a védettségünk

A 11-es utat és a védekezés szempontjából fontos Kemping utcát is teljes egészében védi a gátrendszer, most azt figyeljük, a víz emelkedése mikor éri el a kritikus szinteket – tájékoztatta lapunkat Adorján András, Leányfalu polgármestere, határozottan cáfolva azokat a híreket, hogy lezárnák a település megközelítése szempontjából kiemelkedő fontoságú főutat.

Száz százalékon áll a védettségünk, ami azt jelenti, hogy mindenhol teljes egészében állnak a gátak, és a víz szintje egyelőre nem veszélyezteti a települést – nyilatkozta Adorján András. A 11-es utat nem kell lezárni Szentendrén és Tahiban sem, s erre valószínűleg később sem kerül sor – erősítette meg a polgármester, rámutatva:

a 11-es út teljesen járható lesz a hét végén is,

legfeljebb az fordulhat elő, hogy a turistákat valamilyen szinten visszatartják.

Példaszerű szolidaritás

A Kemping utcát (itt kiemelt védekezés folyt – a szerk.) is, a főúthoz hasonlóan, lefóliázott gátrendszer védi. „Meglepően nagy a nyugalom, most várjuk, hogy a víz lassú, de erőteljes emelkedése mikor éri el a kritikus szinteket” – fogalmazott a polgármester.

Térfigyelő szolgálattal ellenőrzik a gátak állapotát, a fizikai munka minimális – fűzte hozzá.

A lakossági összefogás egyik kiemelkedő példájaként említette Adorján András

egy kiköltözésre kényszerülő idős személy és egy háromtagú család azonnali befogadását,

mely a magasabban fekvő szakaszokon élő lakosok részéről történt meg. „Perceken belül találtunk olyat a falun belül, aki felajánlott a számukra lakrészt vagy lakást, így nem kellett őket közszállásra berakni.”

„Hatékonyan meg tudtuk csinálni”

Eddig 16 olyan állandó lakossal rendelkező ház van, ahonnan az ott élőknek ki kellett költözni. Itt nem kiköltöztetésről volt szó, ezek felelősen gondolkodó családok, megszervezték a saját életüket – számolt be a polgármester.

Ezeket az ingatlanokat motorcsónakos figyelőszolgálat is őrzi,

s a környékbeli házakból is nézik őket – számolt be az ingatlanok őrzéséről, melyről helyi őrszolgálat is gondoskodik.

Mind a helyi lakosság, mind a védelemért felelős szervek is igen hamar, a 2013-asnál is gyorsabban reagáltak, kaptunk homokot, zsákot, katonákat, szivattyút is – húzta alá Adorján András –, s a vízügyi szakemberek irányításával és számos önkéntes részvételével hatékonyan meg tudtuk csinálni védelmi rendszerünket.

Készenléti egység is rendelkezésre áll, van tehát, aki szükség esetén azonnal hadra fogható – fűzte hozzá a polgármester.

