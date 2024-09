A Deltát vezető mesterséges intelligencia a műsor képeinek szerkesztésében is részt vesz

Nemcsak a Delta műsorvezetője a Bíró Ada nevű mesterséges intelligencia, már a műsor képeinek szerkesztésében is részt vesz – hangzott el az M1 csatorna csütörtöki adásában.

Urbán Ernő producer azt mondta: a fejlesztés következő lépcsőfoka, hogy a mesterséges intelligenciát úgy lehessen instruálni, mint egy embert. Jelenleg akár érzelmi modelleket is meg tud jeleníteni Ada, de ezek is irányítottak, vagyis be kell táplálni, hogy miként reagáljon egy-egy helyzetre. Szólt arról is, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása jelenleg nem veszélyezteti a munkahelyeket, hanem inkább átalakítja azokat, hiszen egyelőre nagyon sok emberi munkaerő szükséges ahhoz, hogy ezek a technológiai újítások működjenek. Hangsúlyozta, hogy Európában egyelőre nem annyira elterjedtek az olyan kezdeményezések, mint ami a magyar közmédiában megjelenik, vagyis a mesterséges intelligencia felhasználása műsorvezetésre. „Mi is megdöbbentünk, hogy ennyire elöl járunk vele például a képi minőségben” – mondta, megjegyezve, hogy

Adával úttörő szerepet tölt be a közmédia, és a visszajelzések is ezt támasztják alá.

Hozzátette, hogy a fejlesztések elsősorban Ada mozgását és mimikáját finomítják, ebben lát előrelépési lehetőséget. A mesterséges intelligenciát egyébként nem csak műsorvezetésre használják, jelentős szerepe van a képszerkesztésben, 2D-s és 3D-s modellek elkészítésében – mondta Urbán Ernő.

Rideg Richárd rendező, forgatókönyvíró a műsorban kifejtette, hogy Ada mozgása nem teljesen szabályozott, a mesterséges intelligenciát ugyan utasítani lehet, hogy milyen mozdulatokat végezzen a képernyőn, de hogy mikor végezze el ezeket a mozdulatokat, azt ő maga dönti el. Egy felvetésre elmondta, hogy sok újítást terveznek a műsor következő évadában, de ezeknél kérdés, hogy a technológia jelenlegi szintje lehetővé teszi-e a megvalósításukat. Megjegyezte, a cél az, hogy Ada minél inkább emberinek tűnjön a képernyőn. Hozzátette, hogy

Ada már nem csak műsorvezetője a műsornak, de munkatársa is, hiszen a stáb segítségére van például a képszerkesztésben.

A Delta új évada szeptember 15-től vasárnaponként a Duna Televízión 16.05-től látható.

Kiemelt kép: Bíró Ada (Fotó: Facebook)