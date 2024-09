Szalay-Bobrovniczky Kristóf: 1677 katona teljesít szolgálatot jelenleg

Jelenleg 1677 katona teljesít szolgálatot országosan a védekezésben, és 24 órán belül további 4000-el bővíthető ez a létszám, bárhol, ahol szükséges - mondta a honvédelmi miniszter szerdán a váci Duna-parton.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf ismertette, hogy a Magyar Honvédség katonái az éjszaka négy helyszínen voltak jelen. Szerdán 12 helyszínen lesz jelen a honvédség hivatásos és területvédelmi tartalékos állománya.

Vácon 53 katona dolgozik, ők ahhoz a 156 tagú csoporthoz tartoznak, amely a vitéz Reviczky László 1. Területvédelmi Ezred állományából érkezett– fűzte hozzá a miniszter.

A honvédelmi tárca vezetője azt mondta, hogy nagyon büszke a „területvédelmis” katonákra, akik arra esküdtek fel, hogy megvédik az országot.

Hozzátette, hogy a honvédség eszközparkja is rendelkezésre áll, a helikoptereket már bevetették felderítésre, és amennyiben szükséges, a kétéltű járművek is használhatók, más eszközökkel együtt. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a katonáknak azt mondta, hogy most vizsgázik a területvédelmi tartalékos erő, amelynek a gátakon lévő katonák az elöljárói. Hozzátette, mindenkit a fegyelmezett, nyugodt, higgadt munkavégzésre kér.

„Minden tervszerűen történik, nincs kapkodás, nincs fejetlenség, nincs rohanás, balesetmentesen, egymásra figyelve kell dolgozni”

– hangsúlyozta a miniszter.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a dunai árvízi védekezésrõl tart sajtótájékoztatót a váci révnél 2024. szeptember 18-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)