Soltész Miklós elmondta, az örmények mindig számíthatnak a magyar kormányra

A hazájukban és a Magyarországon élő örmények mindig számíthatnak a magyar kormányra - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Budapesten, az Országos Örmény Önkormányzat székházának átadásán.

Soltész Miklós mellett az eseményen jelen volt Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára, Asot Szmbatján, Örményország magyarországi nagykövete, Akopjan Nikogosz, az Országgyűlés örmény nemzetiségi szószólója és Czárán István, az Országos Örmény Önkormányzat elnöke is. Ünnepi beszédében Soltész Miklós azt mondta, hogy az örmény és a magyar nép történetében számos hasonlóság van; mindkét nemzetet igyekeztek elpusztítani más népek, de az örmények és a magyarok is kiállták a megpróbáltatásokat.

Az államtitkár hozzátette, az örmények a világon az elsők között vették fel a kereszténységet, ugyanakkor a magyarok is már több mint ezer esztendeje élnek a kereszténység értékrendjében. Kiemelte, ez felelősséget is jelent, ami a kisebb közösségekkel szemben is érvényes. A székház átadása Örményország, az itt élő örmény közösség és a magyar kormány jó kapcsolatának, illetve a nemzeti egyházak és a diplomácia együttműködésének bizonyítéka – jelentette ki az államtitkár.

Soltész Miklós arról is beszélt, hogy a kormány fokozott figyelemmel kíséri a Hegyi-Karabahban élő örmények sorsát. A nekik nyújtott segítség részeként eddig közülük százhúsz gyermek jöhetett Magyarországra nyaralni, az örményországi szociális krízis mérséklésére a kabinet 200 millió forintot különített el, a jövőben pedig további több száz gyermek utazhat hazánkba. A feladat szervezése az örmény nemzetiségű államtitkár, Azbej Tristan feladata – tette hozzá.

Kiemelt kép: Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond az Országos Örmény Önkormányzat budapesti székházának avatásán 2024. szeptember 17-én. (Fotó: MTI/Soós Lajos)