Befejező szakaszához ért a felkészülés a fővárosi árvíz elleni védekezésre

Az árvíz elleni védekezésre felkészülés a végéhez közeledik Budapesten, csütörtök estig várhatóan mindenhol sikerül kilencméteres magasságig megépíteni a védvonalakat – közölte a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) szerdán.

Tájékoztatásuk szerint a Margitszigeten és a Királyok útján a nagyobb ideiglenes gátak szerda estére 90 százalékban elkészülnek, csütörtökre már csak kisebb kiegészítő munkálatokkal számolnak.

A pesti oldalon a Dagály fürdőnél kedden a társaság 25 szakembere kezdte meg a mintegy 500 méteres mobilgát építését, amellyel szerda délutánra el is készültek – írták, hozzátéve, hogy a várható vízszinthez igazítva ennek csak 60-70 százalékát kellett beépíteni.

Közölték azt is, hogy a IV. kerületben, a Komp utcában is végeztek a szakemberek egy 20 méter hosszú, 3,8 méter magas mobilgát építésével. Az FCSM az árvízi védekezés mellett változatlanul folyamatosan és biztonságosan elvezeti és tisztítja a fővárosban keletkező, naponta körülbelül 500 ezer köbméternyi szennyvizet is – emelték ki.