„Becsomagolják Esztergomot” – a vízügy szakemberei folyamatosan dolgoznak a Dunakanyar településein

A védekezés szempontjából Esztergom a Dunakanyar egyik legfontosabb helyszíne, ahol a folyó partján folyamatos a munka.

Esztergomban a sétány melletti Duna-szakasznál magasítják a töltést. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta: „Folyamatosan folyik a munka, hiszen sokfelé meg kell erősíteni a töltéseket. Esztergomban is erősítik a parapetfalat, gyakorlatilag a szivárgást próbálják meggátolni, hogy ha megérkezik a víztömeg, akkor már ne kerüljön a sétányra a víz. Ezt a kollégák úgy szokták mondani, hogy becsomagolják Esztergomot.”

Hozzátette: „Amikor 2013 környékén a legutóbbi hatalmas árvízvédelmi fejlesztés zajlott, akkor is éppúgy megérkezett az ár, mint most. Akkor Győrújfalu került bajba. A híradásokban most nem lehet hallani erről a településről, hiszen 2013-ban ott megépült a 120 kilométer hosszú új töltés. Reméljük, a következő árvíznél már Esztergom sem így fog szerepelni a hírekben.”

Siklós Gabriella szerint a vízügy szakemberei a Dunakanyar többi településén is folyamatosan dolgoznak.

Kijelentette: „Érkezik az árhullám, tehát feszített tempójú a munka. Mindenütt jelen vannak a vízügyes és a katasztrófavédelmi irányítók, akik a települések árvízvédelmi tervei alapján dolgoznak. Sokfelé homokzsákolnak. Az apadó vízállás azonban még nagyobb problémát okozhat. A Szigetköz most már lassan tetőzik. A Lajta mentén csurgást, Vámosszabadinál pedig buzgárt találtak az éjszakai órákban. Ezért fontos a 24 órás szolgálat” – mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

Kiemelt kép: Az áradó Duna a váci révnél (Fotó: MTI/Illyés Tibor)