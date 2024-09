Az Országos Mentőszolgálat felkészült az árhullámra

Az Országos Mentőszolgálat felkészült az árhullám érkezésére, az érintett területeken megerősítették a mentőszolgálatot.

A veszélyhelyzeti tervnek megfelelően előkészítették az ártéren elhelyezkedő szentendrei mentőállomás esetlegesen szükségessé váló áthelyezését, a közúton megközelíthetetlenné váló Kisorosziba mentőautót telepítettek. A mentőhelikopterek is készenlétben vannak, hogy szükség esetén az ország bármely részében segíteni tudják a rászorulók megfelelő ellátását. Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója aktívan részt vesz az Árvízvédelmi Operatív Törzs munkájában és a mentők helyi szinten is folyamatos, operatív kapcsolatban vannak az érintett területek háziorvosaival, kórházaival és betegszállító vállalkozásaival is annak érdekében, hogy minden bajba jutott ember gyors és megfelelő segítséget kaphasson.