Kismaros védekezik, a Duna emelkedik: százhúszezer homokzsák áll az árvíz útjába

Kismaros polgármestere, Neubauer Rudolf a hirado.hu-nak beszámolt a településen zajló árvízvédelmi intézkedésekről, amelyek a Duna várható áradása miatt váltak szükségessé. A település kérésére a honvédség és a katasztrófavédelem is jelentős erőkkel vesz részt a védekezésben.

Az elmúlt hét végén látott ausztriai időjárás-előrejelzések alapján már szombaton megkezdődtek az előkészületek, és az elsőfokú árvízvédelmi készültség elrendelésével elindult a védekezés szervezése.

Szervezett a védekezés és a civil összefogás

A kismarosi operatív csapat irányítása alatt ötszáz méter hosszúságú védekezési vonalat osztottak fel öt szakaszra, melyek mindegyikének külön irányítója van. A már meglévő harmincezer homokzsákhoz pénteken megérkeztek az első teherautók homokkal, és mezőgazdasági fóliát is beszerzett az önkormányzat. Ezzel párhuzamosan szombat délután megkezdődött az önkéntesek toborzása a zsákok töltésére és a védvonal kiépítésére.

A polgármester elmondta, hogy vasárnap már harmadfokú készültség volt. Az önkéntesek száma napról napra növekszik, az első napokban 50–150 fős önkéntes csapat dolgozott a védmű kiépítésén, amelyet civil segítők, sportegyesületek, iskolák, valamint környező települések lakói támogattak.

„A rossz idő ellenére is példaértékű a helyiek összefogása. A civil és önkéntes jelenlét mára meghaladja az ötszáz főt, akik közösen dolgoznak az árvízi védekezésen” – emelte ki Neubauer Rudolf. A település a hét végén kapott ötvenezer homokzsákot a katasztrófavédelemtől, valamint kétszáz köbméter homokot a vízügytől, amelyeket folyamatosan bedolgozzák a védműbe.

A honvédség és katasztrófavédelem is segít

A település kérésére a honvédség és a katasztrófavédelem is jelentős erőkkel vesz részt a védekezésben. Jelenleg háromszáz fős honvédségi jelenlét segíti a munkálatokat, és negyvenhét fős katasztrófavédelmi állomány is a helyszínen van. „A honvédség a szentendrei laktanyába tér vissza pihenésre, de folyamatos a jelenlétük és támogatásuk. A civilekkel együtt így már közel hatszáz fő dolgozik Kismaros védelmében” – tette hozzá a polgármester.

A védekezési szakaszokon kívül a Morgó-patak torkolatánál is szükséges kisebb védekezést szervezni, amely a napokban indult el. Körülbelül 10–15 ingatlan található az árterületen. Ezekből az ingatlanokból már időben kiköltöztek a családok, és az értékmentés is megtörtént. „Mindenki biztonságban van, barátoknál és családtagoknál találtak menedéket, de szükség esetén az önkormányzat is segít az elszállásolásban” – nyilatkozta Neubauer Rudolf.

A védekezési munka kihívásai

A legkritikusabb szakasz a 600 méteres védekezési vonal, ahol a zsákokat és a védművet folyamatosan kell erősíteni. Ezen a területen a víz a várakozások szerint a 2013-as rekord áradás szintje alatt, körülbelül 40 centiméterrel érheti el a tetőzést.

Kismaros polgármestere végül hozzátette, hogy „az elmúlt napok előrejelzései kedvező irányba változtak, de a védekezés intenzitása nem csökken. Továbbra is készülünk arra, hogy az ár eléri a településünket, és minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy megvédjük Kismaros lakóit és ingatlanjait”.

A civil összefogás és a szervezett védekezés példás módon segíti a települést abban, hogy sikeresen megküzdjön az árvíz jelentette kihívásokkal.