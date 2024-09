Eláll az eső, az ország nagy részén ma már kisüt a nap

A középső tájakon és Dunántúlon kialakuló réteges felhőzet csak lassan szakadozik, gomolyosodik – maradnak tartósan felhős tájak – , máshol a látási viszonyok javulása után általában naposra fordul az idő, északkeleten lehet felhősebb az ég. Néhol szitálás, főként az északkeleti harmadban zápor, kis eséllyel zivatar is előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, csak helyenként élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 23 fok között valószínű, a felhősebb nyugaton számíthatunk az alacsonyabb értékekre.

(Forrás: HungaroMet)

Késő estére általában 9 és 16 fok közé hűl le a levegő.

Az éjszaka első felében délnyugaton, nyugaton is csökken a felhőzet, kiderül az ég, de az ország északi, északkeleti felén több lesz a felhő, ahol néhol eső, zápor is előfordulhat. Hajnalra utóbbi tájakon is csökken a felhőzet, miközben – főként a déli és északnyugati – szélcsendes részeken párássá válik a levegő, köd is képződhet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz.

(Forrás: HungaroMet)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között várható.

Kiemelt kép: Férfi sétál a megáradt Duna partján Budapesten, a lezárt Idősebb Antall József rakparton 2024. szeptember 16-án. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)