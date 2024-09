Orbán Viktor: Meg fogjuk csinálni!

„Ez is Visegrád, árvízi védekezés. Jártunk itt 2013-ban, a legutolsó nagy dunai árvíz idején is védekeztünk. A helyzet ma könnyebb, mint akkor volt. Úgy tűnik, hogy a legmagasabb vízszint alacsonyabb lesz, mint 2013-ban volt, ráadásul időközben mobilgátrendszert építettünk föl. Több százezer homokzsákot váltunk ki a mobilgáttal. A mobilgát látványos, biztos és biztonságod ad az embereknek, ezért a munka is tempósan, de higgadtan zajlik. Mindenhol töltik a kimaradó szakaszokhoz szükséges homokzsákokat, de a fő védvonalat mégiscsak a mobilgát adja majd, ami több kilométer hosszan, majdnem két kilométer hosszan megy itt fölfelé északi irányba. Nem lesz egyszerű, de úgy látom, hogy a visegrádiak meg tudják csinálni” – mondta a miniszterelnök.

