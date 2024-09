Óráról órára emelkedik a vízszint – az árvízi védekezés legkritikusabb pontjairól jelentkeznek a tudósítók

A rendkívül csapadékos időjárás miatt tovább áradnak a hazai folyók, ezért országszerte zajlik a felkészülés az érkező árhullámok elleni védekezésre. A heves esőzések és áradások miatt kritikus helyzet alakult ki számos ausztriai, csehországi és lengyelországi régióban. Sok helyen kiléptek a medrükből a folyók, és egyre több településről evakuálják az embereket.

A rendkívül csapadékos időjárás miatt tovább áradnak a hazai folyók, ezért országszerte zajlik a felkészülés az érkező árhullámok elleni védekezésre. A helyzetet nehezíti, hogy a ciklon gyors változása miatt nagyon nehéz előrejelezni a csapadék mennyiségét, ezért a vízügy folyamatosan finomítja a védekezés tervét.

Budapesten az elmúlt évek egyik legjelentősebb árvizére számítanak, ezért hétfő este 8 órától a budai és a pesti alsó rakpartot is lezárják.

A nyugati területeken már elkezdett emelkedni a vízállás

Emelkedik a Duna, a Lajta, a Mura és a Rába vízszintje is. A következő napokban ráadásul a folyamat látványosan felgyorsul. A Rába várhatóan vasárnap tetőzik Szentgotthárdnál. Több napra előrejelezni a várható csapadékmennyiséget egy átvonuló ciklon miatt nehéz. Ami biztos, hogy a Felső-Duna vízgyűjtőjébe jóval több csapadék érkezik a napokban.

„A Duna árhulláma magasabban vonul majd le a magyar területeken is, ennek az egyik oka az, hogy váratlan helyeken esett az eső. Illetve a másik pedig az, hogy a kisebb mellékfolyók a Morva, az Ipoly, amelyek belefolynak a Dunába szinte rekord mennyiségű csapadékot hoznak, Morva például egészen biztosan”

– tájékoztatott Siklós Gabriella az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

Az árvíz miatt Budapesten az alsó rakparton már szombat óta nem lehet parkolni. Hétfőn este 8 órától pedig a pesti és a budai alsó rakpartot is lezárják. A hét elejétől harmadfokú árvízvédelmi készültséget vezetnek be a fővárosban.

A legfrissebb előrejelezések szerint ugyanis hétfőtől napi egy méterrel emelkedik a Duna vízállása, amely hét második felére meghaladhatja a nyolc métert is.

Az M1 tudósítói ma és a következő napokban is folyamatosan ott lesznek az árvízi védekezés legkritikusabb pontjain.

„Dunaalmáson jelenleg is javában zajlik a védekezés, a Duna várható árhullámai miatt. A településen összesen három kritikus helyszínről számolhatunk be, a tegnapi napon a hivatali árvízkapunál találkoztak az önkéntesek, de a beépített árvízkapuk megerősítésére is szükség van, akárcsak a templom fóliázására, valamint a külső gátak építésére. Több mint 250 önkéntes jelentkezett, három munkásgép dolgozik folyamatosan és mintegy 230 tonna homok fog zsákokba kerülni. A Duna ezekben a pillanatokban még nem hagyta el a medrét, ez várhatóan jövő hét második felében fog megtörténni” – fogalmazott az M1 helyszíni tudósítója, akinek tájékoztatása szerint a szomszédos településen, Neszmélyen is hasonló munkafolyamatok zajlanak.

Esztergomba is megérkeztek már a vízügyi szakemberek, akik a következő napokban éjjel-nappal felügyelik az árvízi védekezést.

Óráról órára emelkedik a Duna vízszintje Kismarosnál is. Már pénteken megkezdték a védekezést, és jelenleg is több mint százan töltik a homokzsákokat.

Tovább rontja az árvízhelyzetet, hogy az előrejelzések szerint a következő napokban is marad a csapadádékos időjárás. Ma és holnap is sok eső várható.

A heves esőzések és áradások miatt kritikus helyzet alakult ki számos ausztriai, csehországi és lengyelországi régióban. Sok helyen kiléptek a medrükből a folyók, és egyre több településről evakuálják az embereket. Csehországban több tízezer embernél továbbra sincs áram, kórházakat és szociális intézményeket is ki kellett üríteni.

Kritikus a helyzet számos közép-európai régióban

Az M1-en bemutatott felvételeken látni, hogy ameddig a szem ellát, mindent víz borít a romániai Galac megye dombok közti településein. A rekordmennyiségű, négyzetméterenként több mint 150 literes esőzés miatt kiléptek a környékbeli folyók a medrükből és a régió 12 települését elöntötték.

A felhőszakadás utakat, kerteket, házakat és hidakat sodort el.

Volt, ahol a víz majdnem elérte a házak tetejét. Országszerte nyolc megyéből jelentettek áradásokat, de a legsúlyosabb helyzet Galac megyében van. Ott több halálos áldozata is van az ítéletidőnek.

Az árvíz sújtott területre látogatott a román miniszterelnök, valamint a belügyminiszter, a környezetvédelmi miniszter és a rendkívüli helyzetekért felelős tárca vezetője is.

„A legfontosabb az emberi életek megmentése. Úgy döntöttünk, hogy evakuáljuk a régiót, élelmiszert, ágyakat és alvókonténereket biztosítunk a bajbajutott embereknek” – jelentette be Marcel Ciolacu.

A környéken két átmeneti menedékhelyet alakítottak ki. Románia-szerte százak kényszerültek otthonaik elhagyására.

Az M1 Híradójában bemutatott felvételen látszik, ahogy vízesésként ömlik egy megáradt patak Nyugat-Ausztria egyik településén. A víz már majdnem elérte a felette lévő hidat. Salzburg tartományban több utat is le kellett zárni, és számos házat is elöntött az áradás.

A hatóságok megállás nélkül dolgoznak:

homokzsákokat hordanak, megerősítik a gátakat és szivattyúzzák a vizet az épületekből.

A heves esőzések miatt Alsó-Ausztriában újabb két kerületet nyilvánítottak katasztrófa sújtotta területté. A hatóságok egyre nagyobb szakaszon építik a gátakat, több helyen pedig ki kellett menteni az embereket az otthonukból. Számos településen polgári védelmi riasztást rendeltek el, amelynek értelmében a települések önállóan dönthetnek az intézkedésekről, ha az árvíz fenyegeti a lakosságot.

Az árvíz továbbra is sok munkát ad Csehországban is. A legrosszabb helyzet az ország keleti részén van. Mikulovicén az áradás az egész környéket elöntötte. Már nincs gát vagy homokzsák, ami segíthetne a helyzeten.

Csehország-szerte számos folyó megáradt, és egyre nagyobb annak a veszélye, hogy áttörnek a gátak.

Több településről evakuálták az embereket, több mint 50 ezer háztartásban pedig már napok óta nincs áram. A hatóságok már kórházat és idősotthonokat is kénytelenek voltak kiüríteni.

Hasonló a helyzet Lengyelországban is:

hiába próbáltak számos helyen homokzsákokkal védekezni, az áradás már több települést elöntött.

A hatóságok folyamatosan próbálják megerősíteni a gátakat, de egyre többen kerülnek veszélybe. Donald Tusk miniszterelnök arra kérte az embereket, hogy ne maradjanak az árvíz sújtotta területeken.

Alsó-Ausztriában a helyzet óráról órára romlik. A tűzoltókhoz több ezer riasztás érkezett, ezért csak a nagyon súlyos esetekhez tudnak kivonulni, ahol embereket kell menteni.

„Hihetetlenül kritikus a helyzet, ma délelőtt a tartományfőnök Alsó-Ausztriában az egész régiót katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánította. Itt a Duna nálunk teljesen kilépett a medréből, hihetetlen erővel hömpölyög. Egyelőre nem lehet tudni, hogy ez vajon csak a kezdet, ugyanis a hegyekben már leesett a hó, azonban ez a csapadék rendkívül gyorsan olvad, tehát még inkább felduzzasztja a Dunát” – mondta az M1 helyszíni tudósítója.

Tájékoztatott: „A tartományfőnök beszámolója szerint tragikus módon életét vesztette a katasztrófavédelem egyik tűzoltója, miközben az embereket mentette. Több ezer katona dolgozik jelenleg ezen a környéken, az összes tartomány küldött segítséget. Továbbá leállították a vasúti közlekedést és több utat lezártak.”

Romániában már halálos áldozatokat is követelt az árvíz:

négy ember meghalt, kettőt pedig továbbra is keresnek az ország keleti térségében, ahol több száz házat öntött el víz.

„Több mint ötezer házat árasztott el a víz, 7 megye 28 települése van most víz alatt, emberek százai a katasztrófavédelem által felállított katonai sátrakban töltötték az éjszakát és vélhetően napokig nem tudnak még visszatérni otthonaikba. A veszély nem múlt el, mára is heves esőzéseket jósol a meteorológiai szolgálat, Dobrudzsa és azon belül is a Duna-delta térségére. Az esőzések súlypontja várhatóan áttevődik az ország nyugati részére, ott első fokú árvízvédelmi készültség van érvényben” – fogalmazott az M1 marosvásárhelyi tudósítója.

Európán kívül is áradások pusztítanak

Áradások pusztítanak Ázsiában és Afrikában is

Mianmarban 74-re nőtt a Jági tájfun halálos áldozatainak száma, amely hatalmas árvizeket okozott. Csaknem 250 ezer embert kellett kitelepíteni. Nigériában és Kamerunban is rengeteg ember vesztette el az otthonát, sokan pedig az államtól sem kapnak segítséget, hogy új otthonhoz jussanak.