Egyre nagyobb területen várható eső, tombol majd a szélvihar – Európa-szerte jelentős árhullámra kell számítani a következő napokban

Szombat délutántól a lehulló csapadék mennyisége az ország túlnyomó részén meghaladja a 20 millimétert

Szombat estétől a Dunántúlon akár óránkénti 110-120 kilométeres széllökések is előfordulhatnak

A vízügy nagy erőkkel folytatja a felkészülést az érkező árhullámok elleni védekezésre

Romániában négy ember meghalt, több százat evakuálni kellett a heves esőzések és áradások miatt

Csehországban több tízezer háztartás maradt áram nélkül a viharokat követően

A ciklon gyors változása megnehezíti a csapadékmennyiség előrejelzését, a vízügy ennek ellenére nagy erőkkel folytatja a felkészülést az érkező árhullámok elleni védekezésre – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szombaton az MTI-vel.

Azt írták, az átvonuló ciklon miatt folytatódott a rendkívül csapadékos időjárás, elsősorban az Alpok keleti és a Kárpát-medence nyugati, illetve északi részén, és még nincs vége az esőzésnek.

Felhívták a figyelmet arra: a ciklon mozgása továbbra is nagyon változó, a hozzá tartozó csapadéksávok között szárazabb területek is előfordulnak, emiatt nagyon nehéz meghatározni, hol és mennyi eső fog még esni. A Duna felső részvízgyűjtőire az elmúlt 24 órában több esett, mint azt a korábbi számítások mutatták – jegyezték meg.

Hozzátették: az aktuális meteorológiai előrejelzés szerint az eddig várt csapadékmennyiséghez képest a Felső-Duna, az Inn, a Traun, az Enns vízgyűjtőjén valamivel több, míg a Lajtán, a Morván, a Rábán, a Vágon, a Murán és a Dráván kevesebb csapadékra lehet számítani.

A Duna Budapestig tartó szakaszán a harmadfok szintje fölötti vízállás, a Lajtán és a Rábán akár a legmagasabb valaha mért vízszintet megközelítő, a Murán a harmadfok, a Dráván Drávaszabolcsnál pedig az elsőfok szintje körüli tetőzés valószínű. Budapestnél az alsó rakpartok szintjét várhatóan jövő kedden érheti el a vízszint.

A Tisza részvízgyűjtői közül a Sajón és a Tarnán az elsőfok szintje feletti tetőzést várnak.

Közölték azt is: a hidrológiai helyzet miatt a vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse folytatja az országban zajló árvízvédelmi tevékenységek összehangolását. A vízügy munkatársai folyamatosan figyelik az előrejelzéseket, és az aktuális adatokhoz igazítják a felkészülést a várható helyzetre, elsősorban a Duna és Lajta mentén.

„Annak érdekében, hogy Mosonmagyaróvárt megvédjük az árhullámtól, a szakembereink előkészítik a Lajta-szükségtározó megnyitását, felmérik annak lehetséges helyszíneit” – írták.

Hozzátették: a vízügyi szolgálat nem csak személyzetet és eszközöket csoportosít át a védekezésben leginkább érintett területekre, de indulásra készen állnak azon műszaki irányítóik is, akik az önkormányzatok kérésére a helyi védekezéséhez nyújtanak majd szakmai segítséget.

Az Országos Műszaki Irányító Törzs szombati ülésére meghívást kaptak a társszervek, vagyis a katasztrófavédelem, a rendőrség, a honvédség, illetve a polgárőrség képviselői is, hogy a védekezéshez esetleg szükséges részvételükről egyeztessenek a vízügyi szakemberekkel.

Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor ellenőrizte az árvízvédelmi felkészülést A miniszterelnök meghallgatta a vízügyi szakemberek és a védekezésért felelős Energiaügyi Minisztérium vezetőinek egész Magyarországra vonatkozó jelentését.

Most lesz igazán pörgős az időjárás

A HungaroMet közösségi oldalán arról írnak, hogy a következő órákban még inkább kimélyül felettünk a ciklon, ami a csapadéktevékenységen kívül a szélviszonyokban nyilvánul majd meg.

Az északnyugati szél erőssége főként az éjszakai órákban érheti el tetőfokát, hiszen kiemelten a Soproni-hegység, Kőszegi-hegység, illetve a Bakony és a Balaton környezetében késő estétől akár 110-120 km/h-t meghaladó széllökések is előfordulhatnak. Vasárnap napközben viharos széllökések továbbra is előfordulhatnak a Dunántúlon (egyre inkább a nyugati részeire korlátozódva), a 90 km/h-t meghaladó széllökések gyakorisága, majd esélye is fokozatosan csökken. Vasárnap este már csak kevés helyen lehet viharos széllökés. A jövő hét elején még itt fog pörögni fölöttünk a ciklon, de erősen viharos széllökésekre már nem kell számítani.

Az M1 tudósítója Győrből jelentkezett, elmondása szerint ott már pénteken megkezdődtek a munkálatok, elővigyázatosságból már egy parkolót is lezártak, továbbá tájékoztatása szerint az alsó rakparti utat is hamarosan lezárják.

Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb áradásait hozhatja a most érkezett lehűlés Közép-Európában

Esőzéseket és árhullámot hozott a hidegfront Európában

A Híradóban bemutatott felvételeken látszik, hogy kiürült az ausztriai Linz belvárosa. A folyamatos esőzés miatt aki csak tehette otthon maradt a hétvégére, csak néhányan merészkedtek ki esőkabátban az utcára. Az időjárás miatt a szabadtéri rendezvényeket lemondták. A rakpartot lezárták, a Duna-menti gátakat megerősítették, miután az előrejelzések szerint még napokig fog esni az eső.

Ausztria alacsonyabban fekvő részein a tűzoltók segítenek felkészülni a helyieknek. A házak bejáratait homokzsákokkal torlaszolják el.

„Az előrejelzések alapján az évszázad árvizére készülünk” – mondta a parancsnok, Markus Hoffmann.

Hasonló a helyzet a szomszédos Csehországban is. Tűzoltók töltik és hordják a homokzsákokat, valamint gátakat húznak fel a folyók mellé.

Prága, 2024. szeptember 13. Árvízvédelmi mobilgátat emelnek tűzoltók a Moldva folyó partján, Prága belvárosában (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

Az előrejelzések szerint az éves csapadékmennyiség egyharmada is lehullhat a hétvégén.

Az embereknek azt tanácsolták, maradjanak otthon.

A legmagasabb fokozatú árvízveszélyt hirdették ki Lengyelország négy déli tartományában.

Ostrow Wielkopolski, 2024. szeptember 14. Árvízveszély miatt töltenek homokzsákokat lengyel katonák Ostrow Wielkopolskiban 2024. szeptember 14-én. A meteorológiai intézet és a vízügyi hatóság előrejelzése szerint rendkívül nagy mennyiségű eső várható Lengyelország déli részén. MTI/EPA/PAP/Tomasz Wojtasik

A térségbe több száz tűzoltót vezényeltek, hogy segítsenek a védekezésben, de több mint 2500 katona is készenlétben áll.

Odolanów, 2024. szeptember 13. Homokzsákokat töltenek tűzoltók a Barycz folyó közelében, Odolanów településen (Fotó: MTI/EPA/PAP/Tomasz Wojtasik)

Míg Közép-Európa nagy részén még javában zajlanak a előkészületek, addig Románia több településén már óriási pusztítást okozott az esőzés. Az ország keleti részén, Bákó városában térdig érő vízben tudnak csak közlekedni az emberek, házaik földszintjét elöntötte az ár. Már több tucat embert ki kellett költöztetni.

Románián a felhőszakadásoknak halálos áldozatai is vannak. Az ország nagy részén vörös riasztás van érvényben.

Catalin Predoiu belügyminiszter pontosította a halottak számát. Mint közölte, az ítéletidőnek négy halálos áldozata van, akiknek holtestére házaikban vagy udvarukon találtak rá a hatóságok. A korábbi jelentés szerinti ötödik áldozatról kiderült, hogy két napja hunyt el, és holttestét elragadta az ár, ezért számolták az ítéletidő áldozatai közé a hatóságok.

A heves esőzések Galac megyében okozták a legnagyobb kárt, innen kellett kimenekíteni a legtöbb embert a heves esőzések nyomán. A leginkább érintett Pechea településről 90 embert kellett evakuálni. A lezúduló víz házakat, tömbházakat, közintézményeket öntött el, több főút és megyei út vált járhatatlanná. A heves szél fákat, villanyoszlopokat döntött ki, gépkocsik rongálódtak meg a viharban.

Galac megyében szombaton is gumicsónakokkal mentik az áradások miatt házaikban rekedt helyieket, mentőhelikopter is segédkezik.

A kiemelt kép illusztráció.