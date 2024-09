Valós problémákra valós megoldásokat keresünk, mondta Kovács Zoltán az uniós elnökség prioritásairól

A magyar uniós elnökség prioritásait azzal az ambícióval fogalmaztuk meg, hogy beszéljünk valós problémákról, és keressünk rájuk valós válaszokat – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a Mindent a soros EU-elnökségről! című kerekasztal-beszélgetésen csütörtökön Budapesten.

Kovács Zoltán úgy fogalmazott: Orbán Viktor miniszterelnök békemissziója is erről szólt. Az államtitkár szavai szerint az Európai Unió egyre-másra hozza az olyan intézkedéseket, amelyek nem a valóságból indulnak ki, hanem vágyakból és hitből. Ilyen például a zöldítési program és a migrációs program is – magyarázta, hozzátéve: ezek az intézkedések nem csak károsak, de nem is lehet őket végrehajtani.

„Az európai versenyképesség millió sebből vérzik”

– jelentette ki Kovács Zoltán. Hozzátette: csak akkor lehet javítani Európa helyzetén, ha nyíltan beszélnek a problémákról, és „létező kérdésekre észszerű felvetésekkel válaszolnak.”

Az államtitkár közölte: az elnökségi programok egyharmadát már lebonyolították. Összesen 240-250 rendezvényt terveztek az elnökség idejére, ebből 16 miniszteri szintű informális tanácsülés, kettő pedig ennél magasabb szintű, miniszterelnökök és államfők részvételével zajló tanácsülés. A 18 magas szintű találkozó mellett „megszámolhatatlan mennyiségű” szakértői és középszintű tanácskozás zajlik le a fél év során – sorolta.

Jelezte azt is, hogy ezen a héten két komoly tanácsülés zajlik: hétfőn és kedden a Mezőgazdasági és Halászati Tanács (Agrifish) ülésezett, pénteken és szombaton pedig a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (Ecofin) találkozóját bonyolítják. Utóbbi, több mint 600 résztvevővel a legnagyobb létszámú találkozó lesz – mondta.

A migrációs válság kapcsán Kovács Zoltán rögzítette:

a migrációs kérdés nem humanitárius, emberjogi kérdés, hanem biztonsági, versenyképességi és gazdasági kérdés, amit ennek megfelelően is kellene kezelni.

Kovács Zoltán kiemelte, hogy Orbán Viktor békemissziója során nem az elnökség nevében beszélt. „Az a hisztéria, amely szerint a miniszterelnök felhatalmazás nélkül ment tárgyalni, csak annak elfedésére szolgál, hogy olyan monolitikus kommunikációs helyzetet próbálnak előállítani és fenntartani az EU-ban, ahol nem lehet beszélni békekezdeményezésekről” – fogalmazott, hozzátéve:

„csak arról lehet beszélni, hogy hogyan kell segíteni Ukrajnának, hogyan kell még több fegyvert küldeni és hogyan kell legyőzni Oroszországot.”

Mi pedig az első perctől kezdve azt mondjuk, hogy mindenki álljon le, kössenek tűzszünetet – hangsúlyozta, megjegyezve: az, hogy naponta százak-ezrek halnak meg a fronton, egészen biztosan nem vezet békéhez.

Győri Enikő fideszes európai parlamenti képviselő a beszélgetésben hangsúlyozta, hogy a magyar elnökségi rendezvények lebonyolítása megfelelően zajlik, és nagyon sokan jönnek el az eseményekre.

„Brüsszelben nagyon jó az elnökség szakmai híre, mindenkitől ezt hallom”

– fogalmazott a kormánypárti politikus, aki Kovács Zoltánhoz hasonlóan szintén rávilágított, hogy az uniós versenyképességi adatok „ijesztőek”, a témában készült legfrissebb jelentés szerint „nem állunk jól.” A migrációs válságról szólva Győri Enikő rámutatott, hogy

a migrációs kvótákat egyik tagállam sem tudja teljesíteni, mert az „kivitelezhetetlen”, és „mindenki tudta, hogy nem működik a dolog.”

Leszögezte: mindenképpen a külső határokat kell védeni. Példaként elmondta azt is, hogy Spanyolországban nagy felháborodást kelt, hogy a bevándorlók több ellátmányt kapnak, mint amennyi támogatás egy spanyol munkanélkülinek jár. Hozzátette: Németországban nagyon sok merénylet történik, az erőszakos bűncselekmények több mint 40 százaléka migráns eredetű.

Kiemelt kép: Kovács Zoltán a „Mindent a soros EU-elnökségről!” című kerekasztal-beszélgetésen Budapesten, 2024. szeptember 12-én. (Fotó: Facebook/Kovács Zoltán)