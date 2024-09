Hudec László belső világa és a város, amely híressé tette

2024. október 1-jén nyílik meg az „Inside Out” (Kívül-belül) című kiállítás Sanghaj történelmileg legjelentősebb részén, a Bundon. A kiállítás Hudec László, a modern építészet kiemelkedő alakjának munkásságát, életútját és történetét eleveníti fel az építész által tervezett „Christian Literature Society Building” nevű épületben, ahol a múlt század elején saját építészeti irodája is működött.

Kínában Hudec László (1893-1958) a modern építészet legismertebb alakja, nevéhez legendák fűződnek. 29 évet töltött Sanghajban és ez idő alatt több mint száz különféle épületet, lakóházakat, villákat, kórházat, templomot, irodákat, gyárat és kulturális tereket tervezett városszerte. Számos közülük Sanghaj modern építészeti örökségének része, például a Park Hotel, mely a nyolcvanas évek végéig Ázsia legmagasabb épülete volt, az 1500 férőhelyes Grand Theatre filmszínház, a luxus kivitelezésű Green House, vagy napjaink legikonikusabb sanghaji épülete, a Normandie Apartments. Kiemelkedő épületei szerves részét képezik a modern sanghaji városképnek.

Az „Inside Out” vagy a kínai nevén „Hudec Kód” című kiállítás tartalmilag Hudec életét mutatja be Közép-Európától, Kelet-Ázsián át Észak-Amerikáig, kontinenseken és kultúrákon átívelő történetein keresztül. A történet főhőseként Hudecet több szerepében is megismerheti a látogató: tehetséges építész, bátor katona, elszánt szökevény, buzgó hívő, lelkiismeretes konzul, magányos kivándorló és lelkes régészetrajongó. A történelem szabta rá ezeket a szerepeket és életútját is meghatározta. A fontos momentumokat és helyszíneket illusztráló dokumentumok, személyes tárgyak közül többel most találkozhat először a sanghaji közönség, éppúgy mint vázlataival, építészeti portfólió albumaival és az újonnan felújított 16 mm-es filmjeivel, melyeket maga Hudec forgatott utazásairól, családjáról és sanghaji életéről. A 100 napos kiállításhoz kapcsolódóan, Hudec témája köré szervezve városi séták, kerékpáros események, előadások és workshopok is gazdagítják a programot.

Hudec László, a Besztercebányán született magyar építész, a XX. század első felében élt Sanghajban. Ikonikus épületei ma is meghatározzák az ázsiai metropolisz városképét. A Hudec név, a kulturális hídépítés kiemelkedő példájaként, jelentősen hozzájárul egy innovatív, hagyományokban gazdag, magyar országkép formálásához Kínában, az ezzel összefüggő sanghaji magyar kulturális jelenlét ma is aktív. 2008 óta Sanghajban a Hudec márkanévhez kapcsolódva, számos kiállítás, konferencia, könyv, film, városismereti séta, műemlékvédelmi és örökségvédelmi program, egyetemi és nemzetközi együttműködés vette kezdetét.