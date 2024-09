Vincze Máté: A magyar a néprajzos világ egyik legérdekesebb szigete

A magyar a néprajzos világ egyik legérdekesebb szigete: úgy tett szert gazdag kollekcióra, hogy sok más ország gyarmatosító módszereivel szemben gyűjtései során mindig az érdeklődés, az odafigyelés hajtotta más kultúrákhoz – mondta csütörtökön a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára.

Vincze Máté annak kapcsán beszélt erről a Néprajzi Múzeumban, hogy az intézmény és az ELTE BTK Néprajzi Intézete közötti együttműködés keretében féléves specializáció indult a néprajzi muzeológia képzésben.

„A néprajz az egyik legizgalmasabb tudomány, igaz ez napjainkban is, amikor a globalizáció korszakában a kulturális hatások nagyon gyorsan terjednek, és különösen érdekessé vált, kinek mi az identitása, mi tesz minket magyarokká”

– hangsúlyozta Vincze Máté a tizenkét alkalomból álló képzés csütörtöki kezdetén.

A helyettes államtitkár kitért arra, hogy a Néprajzi Múzeum tárgyai a mindennapi élet hihetetlen rétegeire világítanak rá. Példaként említette Festetics Rudolfot, aki a 19. század végén a Csendes-óceánon hajózva állított össze felbecsülhetetlen értékű néprajzi gyűjteményt, és szólt Xantus Jánosról is, a Néprajzi Múzeum alapító igazgatójáról is, akiről a legenda szerint Karl May Winnetou-jának Old Shatterhand alakját mintázta.

A 2024 őszi félévétől az ELTE-n elindult néprajzi muzeológia specializáció újdonsága, hogy a hallgatók a műszaki képzésterületen már bevált módon, duális rendszerben teljesítik a követelményeket. Az ELTE BTK Néprajzi Intézete hosszú távú együttműködést kötött a Néprajzi Múzeummal; utóbbi épületében az intézet és a múzeum tudományos munkatársainak, muzeológusainak bevonásával valósul meg a hallgatók képzése.

A hallgatók már a képzés során megismerhetik a múzeumi munka teljes spektrumát, és lehetőséget kapnak arra, hogy gyakorlati tapasztalatokra tegyenek szert. A képzés lényeges hozadéka lesz, hogy olyan szakemberek kerülnek ki a munkaerőpiacra, akik magabiztosan mozognak a múzeumokban, és már az egyetem elvégzését követően alkalmasak lesznek a sokszínű és összetett muzeológiai feladatok elvégzésére.

A specializáció csütörtöki első alkalmán a Néprajzi Múzeum történetével ismerteti meg a hallgatókat Kemecsi Lajos, az intézmény főigazgatója.