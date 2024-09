Nagy könnyítés a kisvállalkozásoknak: Részletfizetési lehetőség irodai nyomtatókra

A vállalkozások folyamatosan keresik az olyan fizetési lehetőségeket, amelyek mellett tőkeerősek tudnak maradni. Az egyik legújabb fizetési modell a BNPL, amely már olyan termékcsoportokban is megoldást nyújt, mint az irodai nyomtatók. Akár már 50 ezer forint tőkével új eszközhöz juthatnak a legkisebb cégek is. A TechOffice konstrukciója abban is újdonságot jelent, hogy a részletfizetési lehetőséget a társaság önerőből biztosítja.

A legtöbb vállalkozás folyamatos kihívásokkal, nem várt kiadásokkal szembesül a mindennapi munka során. A cégek számára viszont jellemzően drágán és bonyolultan érhetőek el a hitelkonstrukciók, pedig gyakran nem is banki hiteltermékre, hanem a cash-flow-t segítő, fizetési határidőt bővítő, fizetési rugalmasságot adó konstrukcióra lenne szükség. A BNPL (vásárolj most, fizesd később) konstrukció Magyarországon még újdonságnak számít és általában magánszemélyek élhetnek vele – legalábbis eddig így volt. A TechOffice az irodai eszközök közül a nyomtatókra BNPL konstrukciót indított kifejezetten magyar kkv-k számára.

Egy irodai nyomtató vásárlása is azok közé a beruházások közé tartozik, amelyre már nem kell, hogy egyszerre nagyobb összeget áldozzanak a cégek. A TechOffice az elsők között reagált a piaci igényekre és vezette be szeptember elsejétől a „vásárolj most, fizess később” lehetőséget ennél a termékcsoportnál.

„Általában a hozzánk forduló cégeknek, amikor ajánlatot kérnek, gyors megoldásra van szükségük, olcsón szeretnének nyomtatni, viszont azt az összeget nem minden esetben szeretnék rászánni egy összegben” – fogalmazott Tál Dávid, a TechOffice.hu alapítója. „Egy egyedi technológiájú EPSON üzleti nyomtató hosszú távon költségtakarékos, strapabíró, gyors, hatékony és a környezetet sem terheli. A Buy Now Pay Later (BNPL) lehetőség bevezetésével pedig most kedvező feltételekkel hozzáférhető. A vállalkozások díjmentesen tudnak 3 egyenlő részletben vásárolni” – tette hozzá.

Külső partner nélküli finanszírozás

„Szerettünk volna a piaci igényekre reagálni és könnyíteni partnereink mindennapi pénzügyi helyzetét oly módon, hogy megtakarítható az a díj is, amit egy külső finanszírozó felszámítana, így a konstrukció költségei sem kerülnek áthárításra az ügyfelek felé, a részletfizetési lehetőséget a társaságunk önerőből biztosítja” – hangsúlyozta Tál Dávid.

A TechOffice mindig élen járt az innovációk területén.

„Amióta a piacon vagyunk, 2017 óta, rengeteg újdonságot vezettünk be az egyébként is kedvezményes árú irodai nyomtatók világában. Az elsők között tettük elérhetővé a környezetbarát nyomtatást, az általunk kínált készülékek karbantartásmentesen, fenntartható módon működnek. Arra számítunk, hogy az új konstrukcióval a vevőink számát is növelni tudjuk, azt látjuk, hogy a piacnak erre szüksége van, különösen a mostani, nehéz gazdasági helyzetben.”

A cég teljeskörű segítséget nyújt a hozzá forduló vállalkozásoknak, a nyomtatóválasztó kalkulátornak köszönhetően megtudhatják, melyik az optimális készülék a számukra, a BNPL igénylése pedig egy könnyített előminősítést követően, nem jelent bonyolult banki procedúrát azt ezt választó cégeknek.

Zöld irodai megoldások

A nyomtatási technológia fejlődésének köszönhetően már az irodai tevékenységek ökológiai lábnyoma is minimalizálható. Egy minőségi irodai nyomtató használata segít csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását és az energiafogyasztást. A hő nélküli technológia előnye, hogy kontaktmentes, nincsenek cserélendő alkatrészek, ami tetemes mennyiségű veszélyes hulladéktól kíméli meg a Földet. Emellett a régebbi modellek ózont bocsáthatnak ki, ami a bőrön keresztül a szervezetbe jut, így hosszú távon bőr-, illetve légúti irritációt okozhatnak.

„Abban is segítünk, hogy megkönnyítsük az átállást a környezetbarát nyomtatásra partnereink irodáiban” – emelte ki Tál Dávid. „2025-re szeretnénk elérni, hogy a magyar társas vállalkozások legalább 10%-a könnyen üzemeltethető, költséghatékony és környezetbarát irodai nyomtatókat használjon.”

A TechOffice.hu a Buy Now Pay Later (BNPL) konstrukció bevezetése mellett díjmentesen vállalja a telephelyére eljuttatott, feleslegessé vált irodai készülékek megsemmisítését, a régi nyomtatót pedig beszámítják az új árába. A cég visszagyűjti az üres kellékcsomagolásokat is. A két konstrukció ráadásul összevonható, ami tovább csökkenti az egyszeri beruházási költséget, ezzel is javítva a vállalatok cash-flow-egyensúlyát.