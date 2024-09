Helyére kerülhetnek a GYSEV Zrt.-ben a tulajdoni arányok és a cég vezetése is

Megszerezheti a magyar állam a Strabag tulajdoni részesedését a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt.-ben (GYSEV) – jelentette be közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter csütörtökön.

Lázár János közölte: a magyar tulajdonos jogainak helyreállítása elől az utolsó akadály is elhárult azzal, hogy az osztrák versenyhatóság is engedélyt adott az ügylethez.

„Újabb kétharmad! Végre a helyére kerülhetnek a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt.-ben a tulajdoni arányok és így a cég vezetése is. Miénk lehet a döntő szó”

– írta a miniszter.

A miniszter bejegyzésében emlékeztetett, a cégben már eddig is többségi magyar tulajdoni arány volt, ám megfogalmazása szerint a szocialista kormányok olyan előnytelen, már-már hazaárulással felérő szerződést kötöttek az osztrákokkal, ami indokolatlan hátrányt okozott a magyar félnek. Amíg a magyar állam egyre több pénzt fektetett be a GYSEV-be, az osztrákok nem teljesítették a rájuk eső tőkeemelést és megmaradt a vétójoguk, a magyar befolyás pedig nem növekedett – tette hozzá.

Lázár János azt írta, „a nemzeti kormány nem nyugodott bele abba, hogy a magyarok kisebbségben legyenek a saját cégükben”.

Hozzátette, a miniszterelnök és a kabinet azzal bízta meg, hogy rakjon rendet.

A cégnek jelenleg három tulajdonosa van: az osztrák és a magyar állam, illetve az ugyancsak osztrák Strabag. Utóbbinak a tulajdonrészét szerezheti meg a magyar állam – ismertette. A miniszter leszögezte, a cég továbbra is közös marad, kisebbségi tulajdonosként továbbra az osztrák állam a partner. Ennek kapcsán kijelentette, ezt személyesen is üdvözli, mert hisz a közép-európai együttműködés minden formájában.

A tranzakcióval a tulajdoni arányok mellett a cég vezetése is a helyére kerülhet, így a magyaroké a döntő szó

– jelentette ki a miniszter.

Véleménye szerint ez jó hír a magyar vasút minden utasának és dolgozójának is, mert a GYSEV magyar adófizetői pénzből is elért fejlettsége mostantól érezhető mértékben fog hozzájárulni a MÁV felzárkóztatásához is.