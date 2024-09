A sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban szervezett Egyházi Felekezetközi Sporthétvége megnyitóján mondott beszédet Soltész Miklós

A kereszténységben sokan együtt vagyunk, egyek vagyunk és mindegy, hogy valaki baptista, evangélikus, református vagy katolikus, nekünk a hit fontos kell, hogy legyen – mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtök este a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban szervezett Egyházi Felekezetközi Sporthétvége megnyitóján.

Soltész Miklós a sporteseményen résztvevő középiskolás diákokat arra biztatta, ha még nem találtak rá, legyen bennük annyi erő, annyi vágy az Isten kereséséhez, hogy elérjenek oda, mert – mint mondta – óriási erőt ad.

Az államtitkár megjegyezte, a sport is sok mindenhez erőt ad, adott esetben ahhoz is, hogy „leküzdjük magunkat, leküzdjük a félelmeinket, bátortalanságot”. Emellett a közösségben való éléshez is erőt ad, és amikor egy hasonló találkozót megszerveznek, a diákok közötti közösséget is szeretnék erősíteni – tette hozzá.

Soltész Miklós a közmédiának nyilatkozva hangsúlyozta, az esemény legfontosabb eleme a sport mellett a közösségépítés. Hozzátette, emellett az is nagyon lényeges, hogy a sportot a tisztességes helyén kezeljük.

A párizsi olimpiához és paralimpiához kapcsolódva úgy fogalmazott, a sporteseménynek az „árnyoldalaival” is szembesülhettek annak nézői. A megnyitón vagy később a versenyek alatt azt láthattuk, hogy egy olyan ideológia, mely „abszolút nem oda való volt”, hogyan „borította föl” adott esetben tíz-tizenöt éve sportoló és az eseményre készülő versenyzők álmait – mondta.

Az államtitkár ennek kapcsán kiemelte,

a fiatalokkal nagyon fontos azt megértetni, hogy a sport a jövőre való felkészítést, a fizikai egészségüket is jelenti éppúgy, mint a közösségépítést és a normalitást is.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntőjében többek között arról beszélt, a Rákóczi Tábor 2019 után vált a szövetség központjává, mely „egész nyáron megtelt élettel”. Mint mondta, júniustól szeptember elejéig 15 ezer magyar fiatal vett részt a szövetség táboraiban, akik harminckét országból érkeztek Sátoraljaújhelyre.

A megnyitón köszöntőt mondott még Szamosvölgyi Péter (Fidesz-KDNP), Sátoraljaújhely polgármestere is, melyben egyebek mellett elmondta, a nemzeti összetartozásban az egyházi iskolákban sportoló és tanuló diákoknak kiemelt szerepük van, mert nemcsak Istenben van hitük, hanem a jelenben, valamint a saját jövőjükben és a nemzet jövőjében is.

A szövetség MTI-hez eljuttatott sajtóanyaga szerint a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban a csütörtöktől szombatig tartó felekezetközi sporthétvégén tizenkét magyarországi egyházi gimnázium több mint kétszázötven diákja vesz részt sport- és lelki programokon.