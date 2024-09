Magyar Péter: Szentkirályi Alexandra visszatért a két hónapos nyaralásából és újra szórakoztatni kezdte a budapestieket

Szentkirályi Alexandra visszatért a két hónapos nyaralásából és újra szórakoztatni kezdte a budapestieket – írta a Tisza Párt elnöke szerdai közleményében.

Magyar Péter úgy fogalmazott: „VVSzandi először elherdált ötszázmillió forint adófizetői pénzt a kampányban, majd ijedtében azelőtt kiugrott a villából, mielőtt a nézők szavazhattak volna róla. Persze Szandit ez nem tartja vissza attól, hogy két hónapos nyaralásáról visszatérve újra szórakoztatni kezdje a budapesti nagyérdeműt. Most épp Karácsony-Magyar paktumról értekezik, miközben a saját propagandamédiája attól hangos, hogy én zsarolom a főpolgármestert” – írta a pártelnök.

„Ezenfelül Szandi ma már politikai tanácsadónak is felcsapott, ha már politikusként nem kértek belőle a budapestiek. Most épp Vitézy Dávidnak ad kéretlen tanácsokat. Szerintem mindenki jobban járna, ha Szandi a kaszinókban tenné meg a tétjeit. Ott legalább mindig nyer. Vagy ha veszít, akkor is a családban marad a lóvé” – zárta közleményét Magyar Péter.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) EP-listavezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)