Több millió emberhez jutott el a párizsi paralimpia a közmédia csatornáin keresztül

A 2024-es párizsi paralimpián minden korábbinál több versenyszámot és magyar paralimpikont mutatott meg csatornáin a közmédia. Az M4Sport élő közvetítései, a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport tudósításai több millió emberhez jutottak el.

Az M4 Sport az olimpiai után a paralimpiai csapat otthona is lett, hiszen a 39 paralimpikon szinte mindegyikének – bizonyos esetekben a televíziós jel hiánya miatt ez megvalósíthatatlan volt – versenyeit közvetítette, ráadásul Magyarországon kizárólag. Az élő közvetítésekkel nemcsak a magyarok, hanem a legjobb nemzetközi parasportolók versenyszámait láthatták a nézők a paralimpia alatt. A magyar csapat valamennyi érmének élőben örülhettünk a képernyők előtt: összesen 15 érmet, öt aranyat, hat ezüstöt és négy bronzot nyertek a magyarok. Az m4sport.hu-n szinte folyamatosan 5 különböző csatornán lehetett figyelni a paralimpia történéseit.

Andrew Parsons, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság vezetője kiemelte: a tévéközvetítést tekintve is rekordokat döntött az idei Paralimpia, ebben a közmédia csatornáinak is óriási szerepe volt. A paralimpia eseményeiről (élő, ismétlés, összefoglaló) több mint 86 órányi műsoridőben közvetített az M4 Sport és a Duna World illetve M4 Sport+. Ez idő alatt a tévés közvetítésekbe 1 millió 908 ezer néző, a népesség 22,6%-a kapcsolódott be legalább egy percre. Egy néző átlagosan 1 óra 22 percet látott a paralimpia közvetítéseiből. A párizsi játékok közvetítései az M4Sport napi top5 legnézettebb műsorai közé ért fel, a legnépszerűbb versenyszám a férfi egyéni kerekesszékes egyéni íjászat döntője volt, összesen 185.549 főt ért el a közvetítés.

A Nemzeti Sport kiemelten foglalkozott a paralimpiával, a nyomtatott sajtóban a címlapos cikkekkel adott hírt többek között Konkoly Zsófi, Ekler Luca, Pap Bianka és Kiss Péter Pál aranyérméről is.

Az online platformokon valamennyi magyar szerepléséről bővebben beszámoltak, a nyilatkozatokat is kiemelten kezelték. A paralimpia ideje alatt 620 ezer fő kereste fel a nemzetisport.hu és 619 ezer fő az m4sport.hu oldalt. A nemzetisport.hu oldal Párizs2024 aloldalára ez idő alatt 138 ezer fő látogatott el, míg az m4sport.hu paralimpia aloldalát több mint 10 ezer fő kereste fel.