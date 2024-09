Rétvári Bence: A tananyagban, az Okosportálon és a KRÉTA rendszerben is ott van már a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos tudásismeret már bekerült a nyomtatott tananyagba, és a mesterséges intelligencia ott van már a Nemzeti Köznevelési Portálon (Okosportál), valamint a KRÉTA rendszerben is — mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden, budapesti sajtótájékoztatón.

Rétvári Bence arról beszélt, ma már nagyon sok minden a mesterséges intelligenciáról szól, és fontosnak tartják, hogy a magyar diákok számára a tananyag mindig a legkorszerűbb legyen, így a technológia világának legkorszerűbb fejlesztései is megjelenjenek. Éppen ezért már az idei tankönyvekben is erről lehet olvasni:

a tizenegyedikes digitális kultúra tankönyv már magáról a mesterséges intelligenciáról szól, azért, hogy a mesterséges intelligencia alapvető kritériumaival már most tisztában legyenek a diákok – mondta az államtitkár.

Közölte: a legtöbb ismeret a mesterséges intelligenciáról nem a könyvekben fog megjelenni, hanem a tartalmaknak a jó része az Okosportálon lesz fent. Rétvári Bence elmondta: az Okosportálon már van a mesterséges intelligenciának két nagykövete, akik a diákok számára különböző látványos videókban magyarázzák el akár a mesterséges intelligencia működésének alapjait, ennek hatásait, veszélyeit, korlátait, valamint a lehetőségeit. A Kréta rendszerben a nyelvoktató modul már a mesterséges intelligenciát is segítségül hívja: a mesterséges intelligencia értékeli ki a feladatokat, és érzékeli azt, hogy a diáknak mi az erőssége, mi a gyengesége, így olyan feladatokat kínál majd neki, amelyekkel a nyelvtudását tudja fejleszteni.

„Tehát mind a tankönyvekben, mind az Okosportálon, mind a KRÉTA rendszerben már ma is ott van a mesterséges intelligencia, és segíti a tanítást, segíti a diákok tudásszerzését”

– mondta Rétvári Bence.

Közlése szerint az idei tanévben a diákok tanulhatnak arról, hogy mire és hogyan használható a mesterséges intelligencia, melyek a legnépszerűbb szoftverek, mit tudnak kérdezni a diákok a mesterséges intelligenciától, továbbá a kockázatokról is szó lesz. Az államtitkár szólt arról, a hetedik évfolyamon a mesterséges intelligencia mellett a felhő alapú technológiák kérdésköre is felmerül, illetve a személyi asszisztenseknek a tárgyalása. Az idei fejlesztésben megjelenik a bemutatók készítésének elsajátítása is. A nyolcadik osztályosok számára multimédiás elemek készítése, a kilencedikesek esetében pedig a szövegszerkesztés, a számítógépes grafika lesz az idei fejlesztés fő iránya – ismertette Rétvári Bence.

Kiemelte: az Okosportálnak köszönhetően a magyar oktatás az egyik leggyorsabban megújuló. Az a céljuk, hogy a magyar oktatás mindig korszerű legyen, modern 21. századi, hazafias és gyermekközpontú – jelentette ki az államtitkár. Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke kiemelte: a köznevelésben a digitális kultúra, a digitalizáció tanítása meghatározó fontosságú terület. Az OH mindent megtesz azért, hogy a digitális tartalmakat frissen tartsa. Az Okosportálon olyan új fejlesztések jelennek már meg évek óta, amelyek a tanuló számára sokkal közelebb hozzák a tudást és a tananyagszerzés lehetőségét, mint a papíralapú tankönyvek – mondta.

