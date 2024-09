Maradnak a felhők, helyenként záporral – térképen a várható időjárás

A Dunántúlon gomolyfelhők zavarják időszakosan a napsütést, és már a keleti országrészben is szakadozik a felhőzet, de arrafelé maradnak tartósan borult tájak is. A csapadékrendszer fokozatosan gyengül, a tartós eső legtovább északkeleten tart ki. Estefelé a Dunántúlon döntően derült idő várható, de az attól keletre fekvő részeken is egyre inkább vékonyodik, csökken a felhőzet, a Tiszántúlon ugyanakkor még mindig erősen felhős vagy borult lesz az ég – írja a HungaroMet Zrt