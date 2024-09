Újabb fejezettel gyarapodott a fővárosi korrupciós botrány

Szaniszló Sándor baloldali polgármesterről és a XVIII. kerületi ingatlanügyekről is beszélnek azokon a felvételeken, amiket egy titokzatos feljelentő adott át a fővárosi baloldalt érintő bűnügyben a nyomozó hatóságnak. A pestszentlőrinci botrányban a Nemzeti Nyomozó Iroda folytat eljárást, a botrány szálai pedig újabb ellenzéki politikusokig érhetnek.

A fővárosi ellenzék korrupciós botrányaival kapcsolatban már beszámoltunk arról, hogy a hatóságot egy titokzatos informátor segítette , aki önmagára és több későbbi gyanúsítottra, köztük Kiss László óbudai polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében. Többek között azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót „főnöknek” nevezték az ügy szereplői, akik azt is hozzátették, hogy a polgármesternek „megy a pénz”.

Mindezek az információk lendületet adtak az eljárásnak, de Kiss meggyanúsításához közeli barátja, bizalmasa vallomása mindenképp kellett, aki egyezséget kötött az ügyészséggel a szabadulásáért cserébe.

Az ügyben indult nyomozás során idén márciusban fogták el az első gyanúsítottakat, köztük a baloldal fontos háttéremberét, P. Gábort, illetve társait, D. Róbertet, valamint F. Lászlót, Kiss László bizalmasát, felesége korábbi üzlettársát. Utóbbi kettő már szabadult a letartóztatásból, miután információink szerint beszélni kezdtek.

Nyár elején a nyomozó ügyészek elvitték Óbuda alpolgármesterét, Czeglédy Gergőt, majd augusztus 14-én Kiss Lászlót is őrizetbe vették. Mindkettőjüket vesztegetéssel gyanúsítják, a hatóság feltételezése szerint Czeglédy száz-, Kiss tizennyolcmilliót tehetett zsebre. Mindketten abszurdnak tartják ugyanakkor a gyanúsítást, és ártatlannak vallják magukat, épp úgy, mint ahogyan P. Gábor is. Czeglédy vallomásából már közöltünk részleteket, de korábban írtunk arról is, hogy a feljelentő kép- és hangfelvételeket is átadott a nyomozó ügyészeknek több szereplőről, amik nagyban hozzájárulhattak a nyomozás sikeréhez.

A hatósági dokumentumokból kiderül, hogy ezekből a felvételekből hozott nyilvánosságra több részletet Anonymus is, például egy autóban történt pénzátadásról, illetve egy olyan sok száz millió forintnyi összegről, amit Magyarországra akartak hozni, és amelynek eredete valamilyen drogügyletből származhatott.

A hatóságnak átadott felvételek között több kerületet érintő visszaélésre van utalás, például a hanganyagokban előkerül a zuglói korrupciós ügy is, de a XVIII. kerületre vonatkozóan is hangzanak el információk.

A beszélgetések egyikében például a fővárosi korrupciós bűnügy gyanúsítottjaival hozzák összefüggésbe Szaniszló Sándor pestszentlőrinci polgármestert:

„Gondold el, én odamentem, és ugye az volt, hogy az óbudai újsággal mi történik így meg úgy, és átjöttek a Robiék b…zd meg, és meg akartak kerülni, és nem csak nálad, hanem másutt is. Mi az, hogy telkek? És mondtam a Robinak, te figyelj, mondd, hogy mit szeretnél, és akkor leülünk és kitaláljuk. Mondták, hogy jó, jó, jó. Elmentek az izéhez, elmentek a Kiss Lacihoz, Kiss Laci elment a Szaniszlóhoz, hogy megkérje, hogy segítsen a F.-nek meg a Robinak (ők mindketten az óbudai korrupciós ügy érintettjei – a szerk.). Szaniszló szólt a K.-nak K. meg a M.-nek, M. meg mondta, hogy velem kell egyeztetni. És akkor mondtam nekik, hogy fiúk, miért volt ez a kör? Mondtam, hogy szóljatok. És egy évig ment a játék” – hangzott el az egyik, a feljelentő által rögzített beszélgetésben.

A nyomozati iratok között fellelhető egy olyan felvétel is, amikor a feljelentő és egy másik, a baloldali kerületek ügyeiben járatos férfi ismét Pestszentlőrincet hozzák szóba a hatóság feljegyzése szerint:

„A felvétel 02:45 perc hosszúságú, a felvétel indulásakor már mindkét személy az autójában ül. A beszédtéma a XVIll. kerület Lőrinc piac melletti rész, „szanálási terület” beépítése, illetve az Üllői út 323. szám alatti társasház építése volt. Más téma nem hangzik el a beszélgetés során” – olvasható a hatósági feljegyzésben.

Hozzátesszük, a fenti társasház építése szóba kerül azon az Anonymous által két éve nyilvánosságra hozott vágatlan felvételen is, amely arról szól, hogy a XVIII. kerületi ingatlanfejlesztések után komoly vagyonok vándorolhatnak Szaniszló Sándor DK-s polgármesterhez, a helyi alpolgármesterhez és azokhoz az emberekhez, akik elősegítették a gyors, olajozott ügymenetet.

A felvételeken hallható, hogy a fentebb említett Üllői út 323. szám alatt épülő nyolcvanhat lakásos beruházásból az érintettek négy lakást tudtak maguknak „kikanyarítani”. Ebből kettőn a helyi polgármester és az alpolgármester, kettőn pedig az álarcos alak felvételén beszélő, baloldali kötődésű személyek osztozhattak.

Egyikük említést tett az Üllői út 357. szám alatti 46 lakásos projektről is. „Ha kisebbek a méretek, akkor ugye mégsem tudsz olyan mértékű kérést megfogalmazni. Mert akkor nem jön ki gazdaságosságilag […]. Ez minket is kicsit frusztrált. Kerestük a vevőjelölteket, és a végén leakasztottunk egy f…szit, dr. … Györgyöt, zseniális csóka” – idézték fel a történteket.

Az egyik beszélgetőtárs szavaiból végül kiderült, hogy egy jól kieszelt hitelkonstrukcióval és túlárazással ebből a beruházásból is sikerült visszakapni négy lakást:

„Az lett a deal, hogy ugyanúgy négy lakás, kettő az adó fölfele, ami ugye a vezetők fele. Polgi, alpolgi, izé, meg kell hagyni. […] De ott megint kettő ingyent tudtunk a Bacsikkal kiugrasztani magunknak. És arra meg most szerződtünk le azon az Innok-konferencián, úgyhogy igazából az van, hogy ez is egy ilyen szép kövér szám lesz” – dicsekedett el a felvétel egyik szereplője, aki minden bizonnyal Bacsik Györgyre, a kerületi vagyonkezelő vezetőjére utalt.

A sajtóban 2022-ben fellelhető információk szerint egyébként a XVIII. kerületi városrehabilitációs programban az Üllői út mentén több hektárnyi területet építettek be. Az önkormányzat nagyjából három tucat fejlesztési területet kínált az ingatlanfejlesztőknek, és vállalta azt is, hogy részt vesz a tervek kidolgozásában.

Az ügyben Budai Gyula tett feljelentést, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig el is rendelte a nyomozást, amely jelenleg is folyamatban van – olvasható a Magyar Nemzetben.

Nézzük meg, a konzervatív napilap szerint mik derültek ki eddig a fővárosi korrupciós gépezetről:

Az óbudai korrupciós botrányról Anonymous három évvel ezelőtt kiszivárogtatott információi alapján szerzett tudomást a közvélemény, többek között nyilvánosságra került egy olyan felvétel, amin az ügy szereplői korrupciós pénzt számolnak.

Az álarcos alak beszélt a baloldal fontos háttéremberéről, valamint egy olyan ügyvédről is, aki jó kapcsolatokat ápol Kiss László óbudai polgármesterrel, akinek felesége egy darabig üzlettársa is volt a jogásznak.

2021 decemberében egy titokzatos bűntárs jelentkezett a nyomozó hatóságnál, aki nagy lendületet adott az eljárásnak, hiszen feltárta a III. kerületi korrupciós hálózatot, annak szereplőit. Mindennek bizonyítására a férfi kép- és hangfelvételeket is átadott az ügyészségnek.

A férfi önmagára is terhelő vallomást tett, valamint elárulta, hogy tudomása szerint Kiss Lászlónak is visszaosztanak a fiktív és túlárazott megrendelések után. Mindez még nem volt elegendő a polgármester meggyanúsításához, kellett hozzá egy közeli bizalmasának terhelő vallomása, aki egyezséget kötött az ügyészséggel.

Az informátor vallomásában részletesen beszél az óbudai pénzszivattyúról, a pénzek átadásáról. Elmondta azt is, hogy az ügy néhány szereplője „főnöknek” nevezte Kisst, akinek „megy a pénz”.

Kiderült az is, hogy Anonymous is azokból a felvételekből hozott nyilvánosságra részleteket, amiket a feljelentő a hatóság rendelkezésére bocsátott. Ezeken a felvételeken drogból származó pénzekre is utalnak, valamint több kerületet is érintő stiklik is elhangzanak, például Zugló és Pestszentlőrinc vonatkozásában.

A nyomozati iratokban megtalálható a korrupciós pénzek átadásáról készült felvétel is, amin – hangsúlyozzuk – a polgármester nem szerepel, hiszen itt az alacsonyabb szinten lévő szereplők számoltak el egymással.

Az eljárásnak jelenleg tizenhat gyanúsítottja van, köztük Kiss László óbudai polgármester és Czeglédy Gergő alpolgármester.

Czeglédy a nyomozási bíró előtt részletes vallomást tett és mindent tagad, de annyit elismert, hogy az ügy több szereplőjét is ismeri.

Kiemelt kép: Kiss László (Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP), a III. kerület polgármestere (k) felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén (MTI/Bruzák Noémi)