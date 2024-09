Változékony lesz az időjárás a hétvégén, szombati felhősödés, vasárnapi kánikula

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig:

Szombaton a középső tájakon, vasárnap a Dunántúlon képződik több gomolyfelhő, illetve vasárnap délnyugat felől egyre több fátyolfelhő is fölénk sodródik. Éjszaka csak kevés felhő lesz felettünk. Szombaton a középső országrészben néhány helyen, vasárnap a Dunántúlon elvétve fordulhat elő zápor, kis eséllyel az ég is megdörrenhet. A déli, délkeleti szelet napközben nagy területen élénk, vasárnap az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 21 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 29 és 34 fok között alakul.

Időjárási helyzet Európában:

Kontinensünk keleti, északkeleti felén egy nagykiterjedésű magasnyomás terül el. Az anticiklon által lefedett területen – a Skandináv-félsziget keleti felétől egészen a Balkán-félsziget déli részéig – döntően nyugodt, eseménytelen és általában derült az idő. Lokálisan azonban – főként a Balkánon – képződnek záporok, zivatarok, de ezekből jelentős mennyiség nem hullik. Nyugat-Európában ciklonok, valamint frontok alakítják az időjárást. Főként a Pireneusokban, valamint Franciaország középső tájain mérnek jelentős, 50 mm-t meghaladó csapadékot, sőt Aragüés del Puerto településen a 97 mm-t is eléri a 24 órás csapadékösszeg. A kontinens nyugati partvidékén a legalacsonyabb a hőmérséklet, amely néhol nem éri el a 20 fokot, míg délkelet felé haladva a bőven 30 fok feletti értékek a jellemzőek, Szicília és Görögország egy-egy pontján a 37 fokot is meghaladja a csúcsérték. A hőmérsékleti-anomália továbbra is Közép-Európában kimagasló, a sokéves átlagnál 8-12 fokkal alakul magasabban a hőmérséklet délután. A Kárpát-medencében egészen vasárnap az éjszakai órákig marad a döntően nyugodt idő, ugyanakkor egy-egy zápor, zivatar kialakulhat, emellett a szél is megélénkül, néhol meg is erősödik.