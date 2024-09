Három települést veszélyeztet bozóttűz Máramaros megyében

Három települést veszélyeztet egy nagy területen tomboló bozóttűz a romániai Máramaros megyében, 90 embert evakuáltak a hatóságok – számolt be szombaton az országos katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) tájékoztatása alapján az Agerpres hírügynökség.

A lángok egy, Hagymáslápos (Lapusel), Koltó (Coltau) és Erdőaranyos (Ariesul de Padure) közötti legelőn csaptak fel, és az erős szél miatt hamar elterjedtek. A hatóságok attól tartanak, hogy a településekre is átterjednek.

A tűz eddig hét házra és egy gázolajtartályra terjedt át, sérültekről nem érkezett jelentés.

A csendőrök megelőzési céllal 90 embert evakuáltak a tűzhöz közeli térségekből, egy közeli panzió vendégeit is.

A helyszínen 150 tűzoltó részvételével zajlik a mentés. A hatóságok a szabadnapos tűzoltókat is behívták, és négy szomszédos erdélyi megye tűzoltói is nagy erőkkel a helyszínre siettek. Katonai repülőgépek bevetését is kérték a tűz mielőbbi eloltásához.

Raed Arafat belügyi államtitkár bejelentette, egy katonai repülőgép a helyszínre sietett. Közölte, hogy

a térségben egy benzinkút is van, de ezt egyelőre nem közelítették meg a lángok.

A hatóságok Ro-Alert telefonos riasztást adtak ki a nagy füst miatt. Hagymáslápos térségében lezárták az 1C jelzésű főutat, hogy a tűzoltók könnyebben megközelíthessék a tűz által érintett térséget.