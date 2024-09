Panyi Miklós: A magyar borszakma képes sikerre vinni a magyar pezsgő ügyét

A magyar borszakma képes sikerre vinni a magyar pezsgő ügyét – hangsúlyozta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken, Etyeken a VI. Pezsgőkonferencián.

Panyi Miklós szerint a borászati ágazatban kiváló szakemberek dolgoznak, akikben „pezseg a tenni vágyás”. Céljaik elérésében a magyar kormány elkötelezett partner, hiszen az iparág fejlesztése szervesen kapcsolódik egyik legfontosabb küldetéséhez, a vidékfejlesztéshez – fűzte hozzá. Az államtitkár elmondta, hogy az elmúlt másfél évtizedben támogatták a szerkezet-átalakítást, a borászati, valamint az innovációt célzó beruházásokat, aminek célja a legújabb technológiák alkalmazásának elősegítése, új piacok, fogyasztók elérése és a hatékonyság növelése.

Panyi Miklós beszélt arról is, hogy a pezsgőágazat jövője, állapota nem csak a benne élőket, az azzal közvetlenül foglalkozókat érinti, hanem kihatással van a magyar vidékre, a gazdaságra, vendéglátásra, turizmusra, hatással van a helyi közösség állapotára, egyben az országimázsra is. Az államtitkár kitért arra is, hogy Magyarországon az utóbbi időszakban fokozatosan növekszik a pezsgő iránti érdeklődés, mert a hazai termelők kiváló minőségű pezsgőket kínálnak, és egyre több borászat indult el „a buborékok irányába”. Nagy kihívásnak nevezte a megfelelést a globális trendeknek és a helyi elvárásoknak, a kitörési pontok keresését, az innovációt, az alkalmazkodást az olykor drámai változásokhoz, ezért véleménye szerint csak az értékes, erős márkák képesek megállni a helyüket.

Tessely Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a pezsgő felfuttatása sikerre van ítélve, amiért Etyeken, a „magyar pezsgő hazájában” sokan és sokat dolgoztak és dolgoznak. Jelezte, hogy a helyi fejlesztéseket is úgy fókuszálták, hogy segítsék Etyek borturizmusát. Példaként említette a településre vezető úthálózat teljes megújulását, a településre vezető kerékpárutak megépítését vagy a pincészetek jobb elérését biztosító, községen belüli utak felújítását.

Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke közölte, hogy évente 200 ezer hektoliter pezsgőt állítanak elő Magyarországon, amely ezzel a világ 10-11. legnagyobb pezsgőgyártója. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pezsgő piaca dinamikusan fejlődik, ugyanakkor a folyamatos innováció elkerülhetetlen a gyorsan változó fogyasztói igények miatt.

„A piac diktál, nem a borászoknak kell megmondani, mit szeretne inni a fogyasztó”

– fogalmazott.

Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos kiemelte: a vásárlók elsősorban íz, márka és ár alapján választanak pezsgőt, amit a fiatalok is rendszeresen fogyasztanak. Egy globális kutatás alapján az emberek már nem csak különleges alkalmakkor, hanem a hétköznapokban, ételekhez párosítva is fogyasztják azt. A koktélkultúra felfutása és az új típusok kipróbálása fokozza a pezsgőfogyasztást – mondta.

Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)