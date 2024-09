Gyógypedagógiai ellátásra szoruló gyerekeknek nyílt óvoda Mártélyon

Új helyszínen, az egykori mártélyi iskola épületében mintegy félszáz, gyógypedagógiai ellátásra szoruló gyermeknek nyitott óvodát az Aranyossy Ágoston Református Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola – tájékoztatott a fenntartó Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség pénteken.

A közlemény szerint az egyházközség a nyár elején kötött megállapodást a mártélyi önkormányzattal az ingatlan használatáról, és két hónap alatt, mintegy ötvenmillió forint ráfordítással készült el az enyhe és középsúlyos gyógypedagógiai ellátásra szoruló gyerekeket fogadó intézmény felújított épülete a Csongrád-Csanád vármegyei községben.

Kilenc évvel ezelőtt vette fenntartásába az ótemplomi gyülekezet az Aranyossy Ágostonról elnevezett gyógypedagógiai iskolát. Az eltelt tíz tanév alatt a fenntartó közel hétszázmillió forintnyi, döntően önerős beruházást hajtott végre a Szék utcai komplexumon, amelynek során lezajlott az épületek szinte teljes körű felújítása: emelet- és tetőtér-ráépítés, valamint energetikai korszerűsítés történt.

Az intézmény az elmúlt évtized során jelentősen bővült:

az általános iskolai ellátottak mellett óvodai csoportok, tavaly pedig felmenő rendszerű szakiskola indult. Az óvoda helyiségei azonban már szűknek bizonyultak: tavaly több mint húsz sajátos nevelésű gyermek kényszerült várólistára.

Az egyházközség ezért öt évre szóló ingyenes használatba adási szerződést kötött a mártélyi önkormányzattal az egykori mártélyi iskola Fő utcai épületére.

A nyári átalakítások során öt csoportszobát és az óvodának megfelelő szociális helyiségeket alakított ki, valamint a teljes épületbelső és a fűtési, energetikai rendszer is megújult, beleértve a tornatermet is. Így immár akár hatvan különleges igényű gyermeket is fogadhat az új óvodai egység.

Hétfőn 44 kisgyermek kezdte meg az óvodai évet Mártélyon, ahol 15 pedagógus és alkalmazott gondoskodik a gyógypedagógiai ellátásról.

A gyerekek és a munkatársak Mártélyra történő eljutását óvodabusz biztosítja.

Az Aranyossy Ágoston Református Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola a 2024/2025-ös tanevet 258 gyermekkel és 90 alkalmazottal indította. Az intézmény speciális feladatköre miatt várhatóan ezen tanév során is folyamatosan növekedni fog a tanulólétszám.

Az egyházközség közép- és hosszú távú célkitűzése, hogy Hódmezővásárhelyen, jelenleg a Szék és Botond utca sarkán álló üres telken egy hatvan férőhelyes óvoda épüljön, valamint a szakiskolai nevelésen túl élethosszig tartó ellátást és foglalkoztatást biztosítson mind az autizmussal, mind az enyhe és középsúlyos fogyatékkal élőknek Hódmezővásárhelyen és vonzáskörzetében – áll a közleményben.