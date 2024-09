Révész Máriusz: A mozgás szeretetét és élményét népszerűsíti az Aktív Sulikezdés program

Az Aktív Magyarország Programon belül az idei tanévben is meghirdetik a mozgás szeretetét és élményét népszerűsítő Aktív Sulikezdés című programot – közölte a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára csütörtökön, Budapesten, a Magyar Sport Házában tartott sajtótájékoztatón.

Révész Máriusz elmondta, hogy az Aktív Sulikezdés programról, az igénybe vehető lehetőségekről valamennyi iskolát tájékoztatták. Kiemelte, hogy a különböző sportprogramokat ingyenesen vagy kedvezményesen biztosítják a résztvevők számára. A politikus hangsúlyozta, hogy Magyarországon jelentős az elhízott és túlsúlyos gyerekek száma, de az adatok szerint két éve megállt az emelkedő tendencia. Hozzátette, hogy hasonló a helyzet a gyermekek fittségi állapotát tekintve, a romló tendencia itt is megfordult.

Az államtitkár szerint a gyerekek akkor szeretik meg a mozgást, ha az élményt és közösséget nyújt számukra.

Ezért a programokat széles együttműködéssel úgy állították össze, hogy közösségi élményt adjanak a résztvevőknek. Révész Máriusz ismertette azokat a lehetőségeket, amelyeket a diákok és a pedagógusok igénybe tudnak venni.

A Sport43 programban különböző sportágakat próbálhatnak ki a teljesen ingyenesen a diákok, a választható mozgásformák között szerepel a síelés, a falmászás, az evezés, a kenuzás, a sárkányhajózás, illetve az idei évtől az akadályfutás is – közölte az államtitkár. Hozzátette, a pedagógusok a program weboldalán foglalhatnak időpontot. Az aktív osztálykirándulás programban kerékpáros és vízi osztálykirándulásokon vehetnek részt a jelentkezők, számukra a szükséges felszereléseket biztosítják hozzá – mondta Révész Máriusz. A túrázz a sulival programban az iskoláknak a pályázó diáksportegyesületek szervezésében legalább tíz túrát kell teljesíteniük, minimum 30 fő részvételével. Az államtitkár közlése szerint idén is lesz a millió lépés program, és a gyakorlati kerékpáros oktatást is folytatják a diákok részére.

Új elem az Aktív Sulikezdés programkínálatában a pontvadászat – hívta fel a figyelmet az államtitkár. Mint mondta, országszerte 50 helyszínen már ki vannak építve tájfutó pályák, amelyek teljesítése közben az ellenőrző pontoknál a résztvevőknek feladatokat kell teljesíteniük egy mobil applikáció segítségével. A pedagógusok számára ingyenes vagy kedvezményes vízitúrákat szerveznek, hogy velük is megszeretessék ezt a mozgásformát – mondta Révész Máriusz. Hozzátette, hogy szintén a pedagógusoknak szól az a továbbképzési program, amelynek keretében a frizbivel és a játék szabályival ismerkedhetnek meg.

Pintér László, a Magyar Hegy- és Sportmászószövetség kommunikációs munkatársa a sajtótájékoztatón a Sport43 programban kipróbálható falmászásra hívta fel a figyelmet. Mint mondta, idén már országszerte 24 helyszínen lehet kipróbálnia falmászást. Szabóné dr. Kaj Mónika, a Magyar Diáksport Szövetség Aktív Iskola program szakmai vezetője a Túrázz a sulival! programról beszélt, kiemelve, hogy 60 ezer diákkal szeretnék megismertetni a túrázás szépségeit. Pénzes Erzsébet, Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a kerékpáros osztálykirándulásokhoz biztonságos útvonalakat és túravezetőt is biztosítanak. Bakos Lajos, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke az evezős osztálykirándulásokat mutatta be, elmondta, hogy ők is biztosítanak a programhoz túravezetőket. Tatai Lilla, Magyar Vízitúra Szövetség projektvezetője a pedagógusok ingyenes vagy kedvezményes vízitúráztatása kapcsán arról beszélt, tavaly 2000 pedagógus vett részt a programban, idén 4000 résztvevővel számolnak.

Halász Júlia, U20 frizbi válogatott szövetségi edzője az Ultimate Frizbi programot mutatta be, jelezve, hogy a továbbképzésen résztvevő pedagógusoknak 3 korongot is biztosítanak. Kovács Balázs, a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a tájfutáshoz kapcsolódó pontvadászat program pályáit városi parkokban, város közeli erdőkben alakították ki. Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége stratégiai és orvos igazgatója elmondta, hogy a millió lépés program szeptember 23-án indul, Gyerünk apukám! címmel. A kampánnyal a férfiak szűrővizsgálatainak a fontosságára is felhívják a figyelmet. Fábián Miklós, a Sport az egészségért Egyesület ügyvezetője az akadályfutást népszerűsítette. Elmondta, hogy országszerte 12 helyszínen állítanak majd fel akadálypályákat, ahol a diákok kipróbálhatják ezt a mozgásformát.

Kiemelt kép: Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)