A Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálja a pestszentlőrinci korrupciós botrányt

A fővárosi kenőpénzes ügyhalmaz nyomozásában vizsgálja a Központi Nyomozó Főügyészség a baloldali vezetésű XVIII. kerületben felmerült állítólagos visszaéléseket. Az Anonymus által két éve nyilvánosságra hozott hangfelvételek alapján ebben az ügyben is arra lehet következtetni, hogy súlyos bűncselekményeket követhettek el Pestszentlőrincen.

A fővárosi vesztegetési botrány nyomozásában vizsgálja a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) a pestszentlőrinci korrupciógyanús ingatlanügyeket – értesült a Magyar Nemzet.

Az ügy előzményéhez tartozik, hogy Budai Gyula fideszes képviselő még 2022 tavaszán tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) azt követően, hogy Anonymus egy olyan vágatlan hangfelvételt hozott nyilvánosságra, amely arról szól, hogy a XVIII. kerületi ingatlanfejlesztések után komoly vagyonok vándorolhatnak Szaniszló Sándor DK-s polgármesterhez, a helyi alpolgármesterhez és azokhoz az emberekhez, akik elősegítették a gyors, olajozott ügymenetet.

A felvételeken hallható, hogy az Üllői út 323. alatt épülő nyolcvanhat lakásos beruházásból az érintettek négy lakást tudtak maguknak „kikanyarítani”. Ebből kettőn a helyi polgármester és az alpolgármester, kettőn pedig az álarcos alak felvételén beszélő, baloldali kötődésű személyek osztozhattak.

Egyikük említést tett az Üllői út 357. szám alatti 46 lakásos projektről is. „Ha kisebbek a méretek, akkor ugye mégsem tudsz olyan mértékű kérést megfogalmazni. Mert akkor nem jön ki gazdaságosságilag (…) Ez minket is kicsit frusztrált. Kerestük a vevőjelölteket, és a végén leakasztottunk egy f…szit, dr. … Györgyöt, zseniális csóka” – idézték fel a történteket. A felvételeken hallható beszélgetőtárs szavaiból végül kiderült, hogy egy jól kieszelt hitelkonstrukcióval és túlárazással ebből a beruházásból is sikerült visszakapni négy lakást: „Az lett a deal, hogy ugyanúgy négy lakás, kettő az adó fölfele, ami ugye a vezetők fele. Polgi, alpolgi izé, meg kell hagyni. (…) De ott megint kettő ingyent tudtunk a Bacsikkal kiugrasztani magunknak. És arra meg most szerződtünk le azon az Innok-konferencián, úgyhogy igazából az van, hogy ez is egy ilyen szép kövér szám lesz” – dicsekedett el a felvétel egyik szereplője, aki minden bizonnyal Bacsik Györgyre, a kerületi vagyonkezelő vezetőjére utalt.

A sajtóban 2022-ben fellelhető információk szerint a XVIII. kerületi városrehabilitációs program keretei között az Üllői út mentén több hektárnyi területet építettek be. Az önkormányzat nagyjából három tucat fejlesztési területet kínált az ingatlanfejlesztőknek, és vállalta azt is, hogy részt vesz a tervek kidolgozásában.

Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda két éve elrendelte a nyomozást, ami idővel átkerült a KNYF alárendeltségébe tartozó Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségre – ez derült ki a Magyar Nemzet birtokában lévő hatósági határozatból.

Később, úgy tudjuk, az említett ügyészségről az óbudai korrupciós ügyben eljáró Központi Nyomozó Főügyészségre továbbították az aktákat, és a fent említett visszaéléseket a III. kerületi, tehát ilyen értelemben a fővárosi kenőpénzes ügy keretei között vizsgálják. A botrány kirobbanása után Szaniszló Sándor tagadta, hogy bármiféle visszaélésben részt vett volna, őt a nyomozóhatóság nem gyanúsítja semmivel – olvasható a Magyar Nemzet hasábjain.