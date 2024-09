Rétvári Bence: Minden idők legnagyobb léptékű béremelése zajlik a pedagógusoknál

Egy parlamenti ciklus alatt mintegy duplájára emelkedik a pedagógusok jövedelme, és ez olyan léptékű béremelés, amilyen még nem volt korábban Magyarországon - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.

Január elsejétől 32,2 százalékkal nőtt a pedagógusok bére, jövő évtől pedig várhatóan újabb 21 százalékkal emelkedik majd. A megelőző két évben 10-10 százalékkal emelkedtek a pedagógusbérek átlagosan – közölte Rétvári Bence.

A béremelési folyamat részben hazai, részben európai uniós finanszírozásból történik: 2030-ig körülbelül 8 százaléka valósul meg uniós forrásból, és körülbelül 92 százaléka hazai forrásból – közölte Rétvári Bence. Megjegyezte:

az uniós forrás abban segít, hogy hamarabb tud elindulni a béremelés.

Hangsúlyozta: a kormány azért emeli a pedagógusok bérét, mert fontosnak tartja, hogy elismerjék őket mind társadalmilag, morálisan, mind pedig anyagilag is. A pedagógusok bére alacsonyabb volt, mint amilyen a társadalmi fontosságuk, hasznosságuk, ezért volt fontos „minden idők legnagyobb léptékű pedagógus béremelését elindítani” – mondta Rétvári Bence. Kiemelte azt is, hogy az Országgyűlés által elfogadott, az új pedagógus életpályáról szóló szabályozással ösztönzik a fiatalokat a pedagóguspálya választására, hiszen már fiatalon is magasabb összeget lehet keresni. Példaként említette, hogy azoknak a pedagógusoknak, a pedagógus munkát segítőknek, akik olyan településen tanítanak, ahol nagyon magas a hátrányos helyzetűek a száma, automatikusan 20 százalékkal magasabb a bérük.

Ez több mint 18 ezer pedagógust és körülbelül 6500 oktató munkát segítő munkatársat érint, tehát körülbelül 25 ezren kapnak 20 százalékkal magasabb bért azért, mert hátrányos helyzetű településen dolgoznak – mutatott rá.

Rétvári Bence kiemelte azt is, az új teljesítményértékelési rendszer abban is segít, hogy pályán tudja tartani a legjobb képességű pedagógusokat, akik a legtöbbet teszik a diákokért. A rendszer a jövő évi béreket fogja először érezhető mértékben befolyásolni – jegyezte meg. Az államtitkár elmondta:

idén a pedagógusok átlagos fizetése a tankerületi iskolákban 652 ezer forint környékén alakult.

A terveik szerint a jövő évben 800 ezer forint felett lesz a pedagógusok a bére, és el szeretnének jutni oda, hogy minél több pedagógus keressen 1 millió forint fölött. Rétvári Bence azt mondta: abban bíznak, hogy 2027-re a pedagógusok átlagbére már 1 millió forint környékén alakul majd. Már most 1400 felett van azon pedagógusok száma, akik egymillió forintot keresnek, ők elsősorban iskolaigazgatók. Az államtitkár rámutatott arra is, hogy a pedagógus béremelés hatása látható a felvételi számokban is: 20 évvel ezelőtt körülbelül 5 ezer fiatalt vettek fel pedagógusképzésre, 10 évvel ezelőtt körülbelül 9 ezret, míg az idei évben rekordszámú, mintegy 15 ezer hallgatót vettek fel pedagógusképzésre.

A béremeléssel, a teljesítménybérezéssel pályán tudjuk tartani a tanárokat, és a pedagógus pályának a népszerűsége is nőtt – mondta.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke arról beszélt, nyilván a kormányzat bérpolitikája alapvetően jelzi azt is, hogy abban az időszakban mi az, amit kiemelten fontosnak tart, és örömmel látják az elmúlt időszak intézkedéseinek eredményét.

A Nemzeti Pedagógus Kar a kiszámíthatóság miatt törekedett arra, hogy a pedagógusbéreknek mindenféleképpen valamiféle társadalmi sztenderdhez kell kötődni. Ez a társadalmi sztenderd korábban a minimálbér volt, most pedig a diplomás átlagbér – mondta.

Kiemelte, a béremelés azt is biztosíthatja, hogy jóval kevesebben fognak idő előtt a pedagógus pályáról elmenni. Horváth Péter elmondta: a kezdő pedagógusok fizetése jóval magasabb mértékben emelkedett, mint egyébként átlagban a pedagógusok bére, és ez eredményezheti azt, hogy nőtt az érdeklődés a pedagóguspályák iránt. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke nagyon jó kormányzati döntésnek nevezte, hogy rövid ciklusú képzésekkel lehet pedagógus az is, akinek eredetileg nem pedagógus végzettsége van, vagy így lehet növelni pedagógus végzettségűek szaktárgy számát.

Kiemelt kép: illusztráció