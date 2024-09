Óbudai korrupciós botrány: megszólalt a letartóztatott alpolgármester

A Kiss László óbudai polgármestert elsőként lebuktató titokzatos feljelentőről, valamint a baloldal fontos háttérembereinek titkos találkozójáról is beszélt a letartóztatott Czeglédy Gergő. A III. kerületi alpolgármester tagadta ugyan a terhére rótt bűncselekményt, illetve hogy százmilliós kenőpénz ütötte a markát, vallomásából mégis sok érdekes dologra fény derült.

Az óbudai korrupciós botrány ügyében nyomozó hatóságot segítette egy titokzatos informátor, aki még 2021 decemberében önmagára és a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő vallomást tett. Többek között azt is elmondta, hogy Kisst „főnöknek” nevezték az ügy szereplői, akik azt is hozzátették, hogy a polgármesternek „megy a pénz”. Mindezek lendületet adtak az eljárásnak, de Kiss meggyanúsításához közeli bizalmasának feltáró vallomása is kellett.

A korrupciós botrány ügyében nyomozó hatóságok idén márciusban fogták el az első gyanúsítottakat, köztük a baloldal fontos háttéremberét, P. Gábort, illetve társait, D. Róbertet, valamint F. Lászlót, Kiss László bizalmasát, aki felesége korábbi üzlettársa is volt. Utóbbi kettő már szabadult a letartóztatásból, miután lapinformációk szerint beszélni kezdtek.

Júniusban a nyomozó ügyészek elvitték Óbuda alpolgármesterét, Czeglédy Gergőt, majd augusztus 14-én Kiss Lászlót is őrizetbe vették. Mindkettőjüket vesztegetéssel gyanúsítják, a hatóság feltételezése szerint Czeglédy százmilliót, Kiss tizennyolcmilliót tehetett zsebre. Mindketten abszurdnak tartják a gyanúsítást és ártatlannak vallják magukat ugyanúgy, ahogy P. Gábor is.

Az ügyben eljáró Központi Nyomozó Főügyészség korábbi közleményéből kiderül, hogy a megalapozott gyanú szerint egy férfi – két reklámtevékenységet folytató gazdasági társaság ügyvezetőjeként – cégei felhasználásával több, mint százmillió forintot fizetett az alpolgármesternek azért, hogy hivatali helyzetét felhasználva közbenjárjon a reklámberendezések fennmaradásához, további reklámcélú használatához, illetve hasznosításához a szükséges engedélyek és hozzájárulás megadása érdekében.

A vesztegetési pénz eredetének és céljának leplezése érdekében a reklámtevékenységet folytató cégek ügyvezetője fiktív szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal. A cégek a színlelt szerződésekben írt szolgáltatást a valóságban nem teljesítették, azzal kapcsolatban nem végeztek semmilyen tevékenységet, az már a szerződések megkötésekor sem állt a felek szándékában – állítja az ügyészség.

Czeglédy mindezeket tagadta a nyomozási bíró előtt tett vallomásában. Az alpolgármester ugyanakkor arról beszélt, hogy több, az ügyben szereplő embert is ismer. Például még az MSZP-ben ismerte meg a baloldal fontos háttéremberét, P. Gábort, valamint Kiss László bizalmasát, F. Lászlót is.

Czeglédy vallomásából kiderül, hogy a gyanú szerint P. Gábor hozta össze azzal a férfival, aki végül ellene vallott, és akire nagy valószínűséggel az ügyészség fentebb említett közleménye is utal: „a találkozót P. Gábor kezdeményezte, … úr kérésére. Távolságtartással és kellő tisztelettel beszéltem vele. Viszont rosszul emlékszik … úr nagyon sok mindenre és hamisan vádol engem. Először is hárman voltunk azon a találkozón mindösszesen, a tudata itt már meghasadt neki. A témája a beszélgetésnek az volt, hogy sérelmezte, hogy az önkormányzat rendeletben adót emelt, amely sértette a gazdasági érdekeit, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület megemelte az óriásplakátokra kivetett adót és drasztikusan megemelte a közterület-használati díjat is. Hangsúlyozom, hogy drasztikusan emeltük meg ezeket a díjakat. A találkozón előadta, hogy ez számára kigazdálkodhatatlan, és ha ez így marad, akkor neki be kell szednie ezeket a felületeket. Ez volt a beszélgetés tárgya, de nem maradtunk semmiben, meghallgattam a kéréseit” – vallotta Czeglédy, aki tagadta, hogy ezen a találkozón bármilyen törvénytelenség elhangzott, illetve hogy bárkit is jogtalan előnyhöz juttatott és mindezekért százmilliós összeget vett volna át.

„K. [a feljelentő] azt állítja, hogy Kiss Lászlónak kellett fizetni, ez nem történik meg. Az …. ügyvezetője azt állítja, hogy K.-nak adott pénzt. A láncból levezetnek egy P. Gábort, egy F. Lászlót és később K. Dánielt. Mind a P. Gábor tagadja, mind a F. László tagadja és a K. Dániel is tagadja. Tehát egy ötelemes láncban, amelynek elején ott van … úr, a végén vélelmezetten ott lennék én, közöttünk ott van négy ember, amiből mind mást mond”. Czeglédy ezt a négy személyt (a feljelentőt, K. Dánielt, P. Gábort és F. Lászlót) egyszerűen csak „postásnak” nevezi, utalva feltételezhetően arra, hogy a gyanú szerint rajtuk keresztül áramlott az információ és a pénz is, amit az alpolgármester, a polgármester és P. Gábor is határozottan visszautasít.

A „postások” közül már nincs mindenki tagadásban, hiszen F. László, a polgármester barátja, lapértesülések szerint terhelő vallomást tett Kiss Lászlóra, illetve több más személyre, köztük nagy valószínűséggel Czeglédy Gergőre is.

F., mint már említettük, jó eséllyel ennek köszönheti, hogy idő előtt kikerülhetett a letartóztatásból, ráadásul a férfi egyezséget is köthetett az ügyészséggel, méghozzá igen kedvező feltételekkel: mindösszesen 14 hónapot kell majd fogházban leülnie.

Visszatérve Czeglédy vallomására, ő is kitér arra, hogy egy titokzatos informátor indította el az eljárást, akit az óbudai alpolgármester hiteltelennek próbált beállítani: „Azt látom, hogy egy K. nevű ember vallomásával indult az egész, aki önmagát egy bűncselekmény alól – egy vádalku keretében – kimenti. Elmondása szerint van arról információja, hogy valaki ismeri a polgármestert és van arról információja, hogy az a valaki intéz munkákat és odaadja a polgármesternek. Ebben az a szomorú, hogy egy bűnöző, szavahihetetlen ember, valakit ismer, akit bemószerol és mi itt állunk és ki tudja hol lesz a vége.”

Abban az alpolgármesternek igaza van, hogy nem lehet még tudni, hol lesz a történet vége, de az már tény, hogy azóta az eljárásnak már több mint tíz gyanúsítottja van, köztük Kiss László polgármester. Mindez pedig úgy lehetséges, hogy a hatóság nemcsak az eljárás elindítójának vallomásaira, hanem sok más egyéb bizonyítékra alapozza a feltárt bűncselekmények gyanúját – olvasható a Magyar Nemzetben.

Vegyük sorra, mik derültek ki eddig a Magyar Nemzet cikksorozatából:

Az óbudai korrupciós botrányról Anonymous három évvel ezelőtt kiszivárogtatott információi alapján szerzett tudomást a közvélemény, többek között nyilvánosságra került egy olyan felvétel, amin az ügy szereplői korrupciós pénzt számolnak;

Az álarcos alak beszélt a baloldal fontos háttéremberéről, valamint egy olyan ügyvédről is, aki jó kapcsolatokat ápol Kiss László óbudai polgármesterrel, akinek felesége egy darabig üzlettársa is volt a jogásznak;

2021 decemberében egy titokzatos bűntárs jelentkezett a nyomozó hatóságnál, aki nagy lendületet adott az eljárásnak, hiszen feltárta a III. kerületi korrupciós hálózatot, annak szereplőit. Mindennek bizonyítására a férfi kép- és hangfelvételeket is átadott az ügyészségnek;

A férfi önmagára is terhelő vallomást tett, valamint elárulta, hogy tudomása szerint Kiss Lászlónak is visszaosztanak a fiktív és túlárazott megrendelések után. Mindez még nem volt elegendő a polgármester meggyanúsításához, kellett hozzá egy közeli bizalmasának terhelő vallomása, aki egyezséget kötött az ügyészséggel;

Az informátor vallomásában részletesen beszél az óbudai pénzszivattyúról, a pénzek átadásáról. Elmondta azt is, hogy az ügy néhány szereplője „főnöknek” nevezte Kisst, akinek „megy a pénz”;

Kiderült az is, hogy Anonymous is azokból a felvételekből hozott nyilvánosságra részleteket, amiket a feljelentő a hatóság rendelkezésére bocsátott. Ezeken a felvételeken drogból származó pénzekre is utalnak, valamint több kerületet is érintő stiklik is elhangzanak;

A nyomozati iratokban megtalálható a korrupciós pénzek átadásáról készült felvétel is, amin, hangsúlyozzuk, a polgármester nem szerepel, hiszen itt az alacsonyabb szinten lévő szereplők számoltak el egymással;

Az eljárásnak jelenleg tizenhat gyanúsítottja van, köztük Kiss László óbudai polgármester és Czeglédy Gergő alpolgármester;

Czeglédy a nyomozási bíró előtt részletes vallomást tett és mindent tagad, de annyit elismert, hogy az ügy több szereplőjét is ismeri.

Kiemelt kép: Kiss László (Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP), a III. kerület polgármestere (k) felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2024. április 24-én (MTI/Bruzák Noémi)