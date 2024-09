Gyilkosság és garázdaság miatt emeltek vádat négy ember ellen

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt négy férfi ellen, akik a vármegye déli részén fekvő egyik településen meg akarták leckéztetni riválisukat, ami azonban emberöléssel zárult.

A főügyészség azt közölte kedden az MTI-vel, hogy az ügy négy vádlottja egyazon család „érdekkörébe tartozó” férfi, részben rokoni, részben baráti kapcsolat révén; a család és a cselekmény sértettje is érintett volt kábító hatású szerrel kapcsolatos, a települést érintő üzletben, ami miatt területfelosztási vita alakult ki közöttük. Kifejtették, 2022. február 22-én a vádlottak megállapodtak abban, hogy egyikük – akivel beszélőviszonyban volt – a sértett férfit kitalált ürüggyel találkozóra csalja, ahol akár bántalmazásával is, de megleckéztetik.

Az esti órákban a beszélgetést vállaló elkövető felhívta a sértettet azzal, hogy kifogyott autójából az üzemanyag és nem tud elindulni egy az 51-es út melletti fogadótól; kérte, hogy kannában vigyen neki benzint. A sértett és pár barátja az elkövető kérésének megfelelően megjelent a megjelölt helyszínen, ahol időközben a többi elkövető elrejtőzött az út melletti erdős-fás részen különböző ütlegekkel és gumilövedékes fegyverrel felszerelkezve. Az egyiküknél emellett olyan fegyver is volt, amellyel kis kaliberű, ólomból készült lövedéket is ki lehetett lőni – tették hozzá. Miután a sértett kiszállt az autóból és az őt felhívó vádlott autójához lépett, a többi elkövető előbújva hangos kiabálással a sértett és barátai felé rohant, több lövést is leadva a sértett felé.

Az egyik elkövető a futva menekülő sértett után eredt és 2-3 méterről – az ebből a távolságból az élet kioltására alkalmas – ólomlövedékkel töltött fegyverrel fejen lőtte. A lövés következtében a sértett magatehetetlenül rogyott össze és később, több mint kétéves kórházi ápolás után meghalt. A Pest Vármegyei Főügyészség a sértettet fejbe lövő ember ellen aljas indokból elkövetett emberölés bűntette, a cselekmény során jelen volt többi elkövetővel szemben csoportosan és fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés előkészületének vétsége miatt emelt vádat – áll a közleményben.