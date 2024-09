Agrárminisztérium: Élelmiszerlánc-biztonsági szempontból kedvezőek az idei nyári tapasztalatok

Eredményesen zárult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A két hónapos vizsgálatsorozat során tucatnyi célterületen mintegy 1200 egységet, valamint csaknem 1500 terméktételt vizsgáltak az élelmiszerlánc-felügyeleti szakemberek. A döntően pozitív eredmények, valamint a feltárt hibák egyaránt jól mutatják az élelmiszerbiztonságért végzett munka sikerét és szükségességét – közölte kedden kiadott összegzésében az Agrárminisztérium (AM).

Egy-egy jelentősebb célterületre, valamint termékköre fókuszálva rendelte el június 14-étől Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára az idei nyári szezonális ellenőrzést. A nyár nagy részét felölelő hatósági akciót a Nébih, valamint a vármegyei kormányhivatalok és járási hivatalok szakemberei végezték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával.

Az ellenőrzés-sorozat a szezonban népszerű termékkörökre és közkedvelt helyszínekre fókuszált.

A felügyelők többek között a nyári táborokat, a fesztiválokat, valamint a Balaton és a Tisza-tó környéki vendéglátóhelyeket vizsgálták.

A célterületek között a strandbüfék, a street food-ok és a Futball EB-re felállított sátras szurkolói zónák is szerepeltek. A felügyelők grillsajtokat, alkoholos italokat, növényvédő szereket, továbbá macskáknak szánt, külső élősködők elleni készítményeket szintén górcső alá vettek. Az őstermelők szabályszerű működésének, valamint a szezon slágertermékének számító görögdinnye forgalmazásának ellenőrzése sem maradhatott el, és a nyári hőségben az élőállat-szállítmányokra is fokozottan figyeltek a szakemberek – sorolta az AM.

A két hónapos akció során az élelmiszerlánc-felügyelők országszerte összesen 1200 egységet és csaknem 1500 terméktételt vizsgáltak.

Az ellenőrzések nyomán 135 eljárás indult és 8 millió forint bírságot szabtak ki.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a görögdinnye forgalmazók, valamint a Futball EB szurkolói zónás vendéglátói kifejezetten jól szerepeltek a hatósági ellenőrzések alkalmával. Nem úgy a strandbüfék és street food szolgáltatók, akik körében a szakemberek többféle hibát tapasztaltak: többek között lejárt termékeket és hiányos higiéniai feltételeket tártak fel, valamint több esetben problémás volt az alapanyagok tárolása, nyomon követése és a dolgozók egészségügyi alkalmassága is.

Az ellenőrzött termékek közül az alkoholos italok, a grillsajtok, a növényvédő szerek, valamint a macskáknak szánt spot-on-ok esetében is elmondható, hogy kevés, és csak kisebb súlyú hibát tártak fel a szakemberek.

A nyár folyamán végrehajtott széleskörű akció – az egész éves munkát kiegészítve – jelentősen hozzájárult a fogyasztók érdekeit szolgáló stabil élelmiszerbiztonsághoz. A valamennyi célterületen és termékkörnél jellemzően jó értékeléssel záruló, ugyanakkor szankciókat is eredményező ellenőrzés-sorozat jól szemlélteti a hatósági munka jelentőségét – ismertette a minisztérium.

A 2024-es nyári szezonális ellenőrzésről összefoglaló elérhető a Nébih oldalán.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)