Megújult az mti.hu – Új időszámítás kezdődött a nemzeti hírügynökség történetében

Megújult külsővel, egyszerűen áttekinthető, modern felülettel várja látogatóit és felhasználóit mától a nemzeti hírügynökség honlapja, az mti.hu. Az olvasók bővebb tartalommal, új szolgáltatásokkal, a szakmai felhasználók pedig modern felülettel és kedvezőbb konstrukcióval vehetik igénybe a hírügynökség szolgáltatásokat.

A Magyar Távirati Iroda honlapja innovatív híroldalként fogadja látogatóit, akik már a nyitóoldalon olvashatják a nap kiemelt híreit, fotókkal, videókkal, grafikákkal segítve a tájékozódást. Egy gyors és egyszerű regisztrációt követően még szélesebb hírkínálatot érhetnek el a felhasználók, térítésmentesen. Az oldal szerkezete egyszerű eligazodást biztosít a közélet, a világ, a kultúra, a sport, valamint a gazdaság hírei között, a kínálatot tőzsdei hírek és adatok is színesítik. A látogatók mostantól több, különböző tematikájú hírlevélre is feliratkozhatnak, így a nap legfontosabb híreit e-mail fiókjukba is megkaphatják. Elérhetővé válik a felhasználók számára a Magyar Közélet Kézikönyve és az MTI Évfordulónaptár, valamint új szolgáltatásként a Nemzeti Közleménytár.

A megújult mti.hu továbbra is komplex segítséget nyújt a szakmai, kereskedelmi és szerződéses partnereknek. A korábban különböző oldalakról elérhető tartalmakat, híreket, az azokhoz tartozó képeket, grafikákat, továbbá az eseménynaptárat már az új, egységes felületen találják, ahogy a térítésmentessé vált, rádiók számára használható Hangos Hírek szolgáltatást is.

A közleményeket ezentúl egy új, egységes oldalon jelenítjük meg. A Nemzeti Közleménytár felülete és szolgáltatásai szintén az mti.hu honlapról érhetőek el. Az új felület egyszerűbbé teszi a közleménybeadást, és a közlemények böngészését. Ezen felül a szolgáltatás feltételeinek egyszerűsítése jegyében az MTI meghatározott karakterszámig térítésmentesen biztosítja a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a hírügynökség üzleti sajtószolgáltatásait.

A Magyar Távirati Irodát 1881-ben alapították, neve a régmúlt hagyományait őrzi, amikor még táviratkért küldték el tudósításaikat munkatársai. Ma már nincs olyan régió Magyarországon és Európában, ahol ne lenne tudósítója az MTI-nek. Kollégáink a világ más pontjain is a nap 24 órájában dolgoznak azon, hogy az aktuális hírek eljussanak mindenkihez.