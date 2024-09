Varga-Bajusz Veronika: Sikeres versenyképességi fordulat történt a magyar felsőoktatásban

A magyar felsőoktatási rendszer versenyképes, rugalmas és autonóm, működése pedig kiszámítható és átlátható a modellváltás óta – hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára vasárnap a Pécsi Tudományegyetemen (PTE).

Varga-Bajusz Veronika a magyar felsőoktatás napján, az egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén köszöntőjében azt mondta, hogy a felsőoktatás egyszerre van a hallgatókért, a családokért, a tanárokért, a magyar gazdaságért és a magyar nemzetért, azaz „értünk, jelenünkért és jövőnkért”. Éppen ezért a magyar kormány partnerséget kínált, amikor az egyetemek kezdeményezésére belevágott a felsőoktatás megújításába, egy olyan „versenyképességi programba, amelynek keretében a megújult egyetemi struktúrák lendületet tudtak venni” – emelte ki.

Közölte, alig pár évvel a modellváltás után élő tervekkel, álmokkal bíró vezetőket, innovatív, kreatív diákokat, innovációs ökoszisztémát látni az egyetemek körül, és társadalmi bizalom figyelhető meg az egyetemek iránt. A modellváltással bekövetkező sikeres versenyképességi fordulat keretében a felsőoktatási intézményeket összekötötték a gazdasági és térségi szereplőkkel, rugalmasabbá tették működésüket, alapjaiban változtatták meg a hazai felsőoktatás finanszírozását, és teljesítményrendszert rendeltek hozzá – sorolta.

Az államtitkár aláhúzta:

az új magyar felsőoktatási rendszer versenyképes, rugalmas, autonóm, kiszámíthatóan és átláthatóan működik, míg megteremti az előrelépés lehetőségét az oktatás, a kutatás, a gazdálkodás terén.

A magyar egyetemek eredményei megerősítik mindezt, hiszen – tette hozzá – az intézményekbe, ezen belül a műszaki, a természettudományi, a mérnöki, az informatikai szakokra többen járnak ma, mint korábban, továbbá javultak a lemorzsolódási adatok és nőtt a nemzetközi publikációk száma is. Varga-Bajusz Veronika kitért arra, hogy ugyan „próbálják ellehetetleníteni a nemzetközi térben az egyetemeinket”, mégis, míg öt éve hét, három éve kilenc, idén már tizenkét hazai egyetem szerepel a világ egyetemeinek legjobb öt százalékában, három pedig a top két százalékban, és egy egyetem a legjobb egy százalékban van. Mindezt olyan programok segítik, mint a tízmilliárd forintból elindított Pannónia Program, amelynek keretében a magyar diákok a világ vezető egyetemein vehetnek részt képzéseken – mondta. A kutatási programok közül kiemelte: a magyar kormány 2024-ben önerőalapot hozott létre a Horizont Európa projektekben, emellett nyolcmilliárd forint keretösszeggel elindította a HU-rizont programot, amelynek célja, hogy a modellváltó egyetemek ne csak Európa, hanem a világ legjobb egyetemeivel végezzenek közös kutatásokat – ismertette.

Az államtitkár szólt arról is, hogy a magyar sportsikerek egy jó része felsőoktatási hallgatókhoz fűződik. A párizsi olimpiai játékokon például a magyar csapat tagjai által nyert 19 éremből 16 megszerzéséhez járultak hozzá hallgatók, továbbá minden második csapattag egyetemi hallgatók közül került ki.

A kormányzat a sikerek érdekében is támogatja milliárdokkal az egyetemi sportot – jelentette ki.

Varga-Bajusz Veronika a PTE-vel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az 1367-ben alapított pécsi egyetem „nemzeti kincs”, egy olyan egyetemi központ, amelyre a térség, annak gazdasági és társadalmi szereplői is számítanak.

Miseta Attila, az egyetem rektora beszédében komoly sikerként értékelte, hogy idén nagyjából ugyanannyian jelentkeztek a PTE képzéseire, mint egy esztendővel korábban, s azt is, hogy a felvettek száma szintén hasonlóan alakul. A felsőoktatás előtt álló kihívásokról szólva úgy vélekedett: a mesterséges intelligencia a jövőben az ipari forradalomhoz hasonlatos változásokat indít el a világban, ez pedig az egyetemek falait sem fogja elkerülni.

Péterffy Attila (Pécs Jövője), a baranyai vármegyeszékhely polgármestere kiemelte: a város és az egyetem az utóbbi években gazdasági, kulturális tekintetben egyre szorosabbra fűzte kapcsolatát, de fenntarthatósági kérdésekben is együttműködtek. Kiemelte, hogy a város pedagógus hallgatók, frissen végzett tanárok számára szolgálati lakásokat ajánlott fel nemrégiben, míg tavaly óta a külföldi hallgatókat is szolgálva menetrend szerint közlekedő repülőjáratok is indultak Pécs és München között.

A tanévnyitón köszöntötték a PTE nemrégiben állami, illetve városi díjakkal kitüntetett hallgatóit, oktatóit, professzorokat avattak, valamint átadták az egyetem legjelesebb díjait. Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetésben részesült Németh Péter akadémikus, míg a Nagy Lajos király-díjat Nagy Imre professzor emeritus vehette át.

Kiemelt kép: Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)