Balatoni Katalin: A nemzet alapja és jövője a magyar gyermek

A helyettes államtitkár a helyi Szent István király római katolikus plébániatemplomban megtartott rendezvényen az új tanév adta lehetőségekről, a magyar kormánynak a családok támogatásában megnyilvánuló elkötelezettségéről, valamint konkrét, idén megvalósított oktatási támogatásokról is beszélt.

Elmondta: mivel az új tanév kezdete lehetőséget ad elhatározások megtételére és új célok kijelölésére, ilyen célokat kell meghatározni a nevelés és oktatás területén is. Hangsúlyozta: a kormány elkötelezett a magyar családok támogatásában, éljenek bárhol is a Kárpát-medencében vagy a nagyvilágban.

„Tudjuk, hogy a nemzetünk alapja és jövője a magyar gyermek. Ezért is emeltük meg az iskolakezdési támogatást, és ezért is állunk szoros együttműködésben a külhoni pedagógusszövetségekkel. Nemcsak anyagi támogatást nyújtunk, hanem igyekszünk az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően további segítséget is nyújtani”