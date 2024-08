NGM: Szeptembertől a munkavédelmi szabályok betartását kiemelten ellenőrzik a fémipari cégeknél

A súlyos munkabalesetek megelőzése és az egészségkárosító kockázatok csökkentése érdekében országos célvizsgálatot tart a munkavédelmi hatóság szeptember elejétől október végéig a fémipari tevékenységet folytató munkáltatóknál – jelentette be az MTI-nek pénteken megküldött közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem a kormány számára kiemelten fontos terület, alapvető közös társadalmi és egyéni érdek, hogy a munkavállalók egészséges és biztonságos munkakörülmények között dolgozzanak – fűzték hozzá.

Magyarországon fémipari tevékenységet mintegy tízezer vállalkozás és több, mint százezer munkavállaló végez, emellett a karbantartásban további több tízezer munkavállaló érintett a tevékenység kockázataival, melyek csökkentését tűzte ki célul a munkavédelmi hatóság.

A vizsgálat a fémipari technológiáknál is megjelenő új anyagok és munkamódszerek miatt is különösen fontos. Az átfogó ellenőrzés eredménye az NGM közleménye szerint várhatóan számos intézkedés lesz, amely közvetlenül növeli a munkahelyi egészséget és biztonságot, emellett növelni fogja a fémipari tevékenységek tervezésében, szervezésében és végrehajtásában a munkavédelmi tudatosságot a munkáltatók és a munkavállalók részéről egyaránt.

Az akcióellenőrzés ideje alatt a munkavédelmi hatóság természetesen minden nemzetgazdasági ágban végezhet és végez is ellenőrzéseket, így továbbra is fontos, hogy minden vállalkozás, illetve munkavállaló tartsa be a munkavédelmi szabályokat – hangsúlyozta az NGM.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Soós Lajos)