Meghosszabbítják jövő csütörtökig a másodfokú hőségriasztást

Meghosszabbítják a hatóságok a korábban kiadott másodfokú hőségriasztást; az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján az augusztus 24-én, szombaton 00.00 órától kiadott hőségriasztást szeptember 5-én, csütörtökön 24.00 óráig meghosszabbítja az ország egész területére.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken az MTI-hez eljuttatott közös közleményében megemlítette: utoljára 2015-ben fordult elő, hogy szeptemberre is kitartott a hőség. Kiemelték, fontos, hogy továbbra is kellő figyelmet fordítson mindenki a tartós meleg elleni óvintézkedésekre.

Azt írták, az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, azonban a kánikulában is figyelni kell arra, hogy a diákoknak is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványianyag- és vitaminbevitelre van szükségük. Mindig legyen náluk folyadék, mert hőség idején akkor is inniuk kell, amikor nem érzik magukat szomjasnak. A melegben nem javasolt cukros, szénsavas üdítők fogyasztása; a szervezetnek ilyenkor kifejezetten vízre van szüksége. Érdemes könnyű, világos színű, laza, jól szellőző ruhadarabokat választani nekik.

Kitértek arra, hogy a magas hőmérséklet életkortól függetlenül megviseli az egészségesek szervezetét is, de különösen veszélyeztetettek az újszülöttek, a kisgyermekek, az idős emberek, a túlsúllyal élők, továbbá magasabb kockázatnak vannak kitéve a várandós és a változókorban lévő nők a hormonális változásaik miatt.

Szintén fontos, hogy a kánikulában az idősek már kisebb rosszullét esetén is forduljanak háziorvoshoz a súlyosabb állapotok kialakulásának megelőzéséért. A vérnyomást a melegben gyakrabban kell ellenőrizni:

a meleg értágító hatása miatt szükség lehet a gyógyszeradag csökkentésére, ha a vérnyomással kapcsolatos panaszok jelentkeznek – írták.

A változókorban a panaszok mérsékelhetők a megfelelő életmódbeli szokások kialakításával: egészséges táplálkozással (sok friss zöldség, gyümölcs), bőséges folyadékbevitellel (körülbelül 3 liter naponta), rendszeres testmozgással a kora reggeli vagy esti órákban. Az egészséges, fiatal felnőtteknek is fokozott figyelmet kell fordítania arra, hogy a szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység, például munkavégzés vagy hosszantartó sportolás hőgutát okozhat. A kánikulában futni, kerékpározni kizárólag a reggeli vagy az esti órákban ajánlott.

A szeptemberi megerősödő forgalomban az autóval közlekedőket különös óvatosságra intik, rájuk is kedvezőtlen hatással van a nagy meleg. A saját egészségünk megóvása mellett figyeljünk oda másokra is:

különösen az óvodák, iskolák környékén, vigyázzunk továbbá az idős rokonokra, szomszédokra, ismerősökre – kérték.

A tartós meleg nemcsak az emberek, hanem az állatok szervezetét is megviseli. Gondoskodni kell folyamatos ivóvízellátásukról, hűtésükről, árnyékos helyen történő elhelyezésükről, zárt helyiségben tartózkodásuk esetén pedig annak szellőztetéséről. Ismételten felhívták a figyelmet arra, hogy

gyereket, háziállatot még néhány percre se hagyjanak az emberek az autóban, ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.

Kiemelték, hogy az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, tehát tilos erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani. A melegben gyakrabban riasztják a tűzoltókat szén-monoxid miatt is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki – írták a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)