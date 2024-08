Star Wars-napot tartanak a pécsi kultnegyedben

A Star Wars filmek köré épülő tematikus napot tartanak a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben szeptember 7-én. A látogatókat a filmekből ismert gépek másaival, jelmezes felvonulással, fénykardkiállítással, fotófallal, kiállításokkal, előadásokkal és pódiumbeszélgetésekkel várják.

A szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a pécsi Star Wars napon a délelőtti és délutáni jelmezes felvonulásokon mintegy félszáz karakterrel találkozhatnak az érdeklődők: a kultnegyedben lesz sokak kedvenc droidja, R2-D2, de Magyarországon most először BB-8 is megfordul a rajongók között. Az érdeklődők délelőtt tíz és este hat között fénykard- és LEGO-kiállításon vehetnek részt, birodalmi lépegetőt, Star Wars diorámásokat, makett- és szoborkészítőket, akciófigurákat tekinthetnek meg, de több társasjáték, szerepjáték és foglalkoztató is várja a látogatókat. A fotófal előtt a látogatók maguk is a Star Wars-univerzum részévé válhatnak:

a képek olyan hatást kelthetnek, mintha az azon szereplők a Halálcsillagon vagy éppen a Tatooine bolygón lennének.

A rendezvényen a magyar „Star Wars-szcénában megkerülhetetlen kiállítók” képviseltetik magukat, így az 501-es Légió Magyarországi Helyőrsége, a Lázadó Légió, a Mando Mercs, a The Force Alliance, a DK Kohó és Banks Props is Pécsre érkezik – áll a közleményben. A színpadi programok során érdekességekről rántja le a leplet Csuka Gábor, az 501-es Légió tagja. Hallható lesz előadás az űriparról és visszatér Fazekas Attila képregényrajzoló. A jelenleg készülő Vader: egy rajongói film alkotói megosztják a filmmel kapcsolatos legfrissebb híreket és Pécsen vendégeskedik Ahsoka Tano szinkronhangja, Molnár Ilona is.

Az eseménynek jótékonysági vonatkozása is lesz.

Gazdára talál egy Ahsoka design klónsisak; a befolyó összeggel pedig Sági Dominik, Duchenne-féle izomdisztrófiával diagnosztizált baranyai kisfiú gyógyulását támogatják.

A hatéves kor alatt ingyenes rendezvénnyel kapcsolatos további részletek és a jegyinformációk a hivatalos oldalon olvashatók.

Kiemelt kép: BB-8, R2-D2 és C-3PO (b-j), a Csillagok háborúja filmekből ismert robotfigurák a 88. Oscar-gálán a Los Angeles-i Dolby Színházban 2016. február 28-án.(MTI/AP/Invision/Chris Pizzello)