Kovács Zoltán: Ha Brüsszel arra kényszerít minket, hogy beengedjük a migránsokat, akkor be is kell fogadnia őket

Az államtitkár Kovács Tamás Ivánnak, Magyarország belgiumi nagykövetének Phillippe Close Brüsszel szocialista polgármesterének címzett levelére hivatkozva azt írta: Magyarország közel egy évtizede áll az EU külső határvédelmének frontvonalában és saját költségvetéséből több mint kétmilliárd eurót költött a schengeni megállapodásból eredő kötelezettségeinek teljesítésére az EU támogatása nélkül.

🇭🇺🇪🇺 “If Brussels forces us to let migrants in, then it should also welcome them,” @tamasivankovacs

, the Hungarian Ambassador to Brussels, stated in response to Brussels Mayor @PhilippeClose’s

recent attack. The Ambassador’s letter reiterated that Hungary has been on the… pic.twitter.com/KSD2G8BQx0

Zoltan Kovacs (@zoltanspox) August

28, 2024