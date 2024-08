Az egészségügyi szakdolgozói kamara is csatlakozott a Gondosóra programhoz

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) is csatlakozott a Gondosóra programhoz, az erről szóló együttműködési megállapodást szerda délután írták alá Budapesten.

A MESZK székházában megrendezett eseményen a megállapodást Juhász Roland, a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és Balogh Zoltán, a MESZK elnöke látta el kézjegyével.

Juhász Roland, a Gondosóra program szakmai vezetőjeként többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy együttműködő partnereiknek száma a programhoz csatlakozó 65 év felettiek számával egyenes arányban növekszik, ahogy fogalmazott „az egészségügy nyitott kapuit döngetik”.

Ismertetése szerint legutóbb Müller Cecíliával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezetőjével írtak alá hasonló megállapodást. A szakmai vezető mindkét megállapodást bizalmi kapcsolatként jellemezte.

Elmondta, hogy már 670 ezren csatlakoztak a programhoz, ami azt jelenti, hogy minden harmadik 65 év feletti rendelkezik gondosórával.

A MESZK-kel kötött megállapodást a szakmai vezető a gondosóra szempontjából nagyon fontosnak nevezte, jelentőségét hangsúlyozva pedig elmondta, hogy a programban résztvevők napi szintű kapcsolatban vannak az egészségügyi dolgozókkal, akik így napra kész információkkal tudnak szolgálni számukra a programmal kapcsolatban.

Az ápolók, szakdolgozók a 65 év felettieknek segíteni fognak például a regisztrációban és ezáltal tovább erősödhet a csatlakozók biztonsága – mondta. Juhász Roland arra is felhívta a figyelmet, hogy a Gondosóra program egy egyedülálló szociális kezdeményezés, egész Európában nincs ilyen, vagy ehhez hasonló program.

A cél az, hogy 2025-re másfél millióan használják az eszközt, illetve, hogy a jelenleginél is több olyan szervezettel fűzzék szorosra a kapcsolatot, amely segíteni tud – mondta.

Újdonságként számolt be a Gondosóra programhoz kapcsolódóan már létező, letölthető applikációról, amely ugyan a gondosórát nem helyettesíti, de egy olyan 21. századi modern megoldás, amely például vészhívásra is képes, eszméletvesztés esetén automatikusan elindítja a riasztást, illetve az applikáción keresztül azonnali értesítést kap a 65 év feletti ember kontaktszemélye.

Elmondta, hogy kontaktszemélyként 5 ember jelölhető meg, akiknek az értesítési sorrendje egy gombnyomással bármikor megváltoztatható. Az appon keresztül közegészségügyi információk is indíthatók, ilyen például a kánikula riasztás.

Juhász Roland közölte, már él a 06 80 804 050-es ingyenes, úgynevezett zöld szám, ahol azok az idősek is regisztrálhatnak a programba, akik nem rendelkeznek számítógépes ismeretekkel.

Balogh Zoltán, a MESZK elnöke elmondta, hogy két évtizede létező, 128 ezer taggal rendelkező köztestületként mindig az ellátottak biztonsága, jóléte érdekében tevékenykednek.

A programmal a 65 év felettiek gondoskodást kapnak és számukra egyértelmű volt, hogy ehhez csatlakozniuk kell, már csak azért is, mert szakdolgozóik közül is egyre többen töltötték, vagy töltik be a 65. életévüket, közülük sokan egyedül kénytelenek élni, így számukra is nagyon fontos, hogy minden információ rendelkezésükre álljon erről a lehetőségről

„Szakdolgozóink azok, akik az első vonalban érik el a 65 év felettieket, ez egy bizalmi pozíció, bizalmi kapcsolat, ezért fontos, hogy hitelesek legyenek és ennek a hitelességnek megőrzése céljából fogják átadni az információkat” – fogalmazott.

Balogh Zoltán elmondta, hogy jövő heti országos kongresszusukon a szakmai köztestületi kiadványukban egy külön oldalt szentelnek a kezdeményezés továbbvitelének és gyakorlati példákon keresztül is be kívánják mutatni, hogy egy szakdolgozó hogyan járulhat hozzá adott esetben akár egy élet megmentéséhez is.

Az esemény mellé kiadott háttéranyagban többek között felidézték, hogy a kormány által elindított Gondosóra program egy ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető, havidíjmentes jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén a nap 24 órájában egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)