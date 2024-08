Koncz Zsófia: Újra igényelhető támogatás a bölcsődei térítési díjhoz

Koncz Zsófia: A kormány családpolitikáján keresztül is támogatja az időseket

A kormány célja, hogy a családpolitikán keresztül is támogassa az időseket, ezért is hirdette meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) idén is az Idősbarát Önkormányzat Díj felhívását – közölte a tárca családokért felelős államtitkára.