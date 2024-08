Ismét másodfokú hőségriasztás van érvényben, a munkahelyeken is fokozott figyelmet kell fordítani a megelőző intézkedésekre – közölte a Munkavédelem Foglalkoztatás-felügyelet hétfőn az MTI-vel.

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján az ország egész területére rendelt el másodfokú hőségriasztást szombat 0 órától péntek éjfélig – írták.

A felügyelet felhívta a figyelmet arra, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya a minisztérium honlapján felhívást tett közzé a melegben végzett munka veszélyeivel kapcsolatban.

A számos tanácsot tartalmazó ismertetőben felhívják a figyelmet arra, hogy bármilyen kapcsolódó kérdéssel segít a minisztérium által működtetett munkavédelmi tanácsadás, a munkavedelem-info@ngm.gov.hu. mailcímen, illetve a 06-80/204-292 zöld számon, amely kedden és csütörtökön hívható 8:30 és 16:00 óra között.

A nagy meleg, a napokig tartó hőség mindenkit megvisel, de rendkívül megterhelően hat a fizikai munkát végzők szervezetére. A szervezet hőszabályozó képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét, az egészségi állapot, a ruházat, a táplálkozás és a gyógyszerszedés is befolyásolja – írták.

Hőséghullámok idején a munkavégzés még fokozottabb megterhelést jelent a szervezetre.

A tartós meleg környezeti hőmérséklet (magas napi középhőmérséklet) és a fizikai munka a szervezetben többlethőtermelést okoz, ami megnöveli a hőártalmak – például hőséggörcsök, hőkimerülés, hőguta – kialakulásának kockázatát.

A magas hőmérsékletű munkahelyi környezetben végzett munka – a szükséges megelőző intézkedések hiányában – a szellemi éberség alacsonyabb szintjével, csökkenő mértékű elővigyázatossággal és fizikai teljesítőképességgel járhat együtt – tették hozzá.

A szabadban dolgozók számára különösen nagy az egészségi és biztonsági kockázat.

A munkahelyi meleg klímakörnyezet is a dolgozókat érő megterhelések körébe tartozik, így erre vonatkozóan is el kell végezni a kockázatértékelést, és megelőző intézkedéseket kell hozni a munkavállalók egészségvédelmére – hívják fel a figyelmet.

A munkavédelmi előírások alapján a munkahely melegnek minősül, ha a munkahelyi klíma a munkahelyen a 24 Celsius-fok (K)EH értéket meghaladja, vagy szabadtéri munkahelyen a napi középhőmérséklet legalább egy napig meghaladja a 25 Celsius-fokot, és az országos tisztifőorvos a hőség miatt a figyelmeztetést vagy a hőségriasztást kiadta.

A munkahelyek klímájának értékelésére a klímaindexek szolgálnak: effektív hőmérséklet (EH) és korrigált effektív hőmérséklet (KEH). Az EH egyidejűleg figyelembe veszi a levegő hőmérsékletét, a levegő relatív páratartalmát és a légáramlási sebességet, a KEH a hősugárzással is számol az előbbieken felül. Így előfordulhat, hogy közel 30 Celsius-fokos léghőmérséklet mellett sem haladja meg a (K)EH a 24 Celsius-fokot.

A melegnek minősülő munkahelyeken a munkavállalók igénye szerinti mennyiségben megfelelő hőmérsékletű (14-16 Celsius-fokos) ivóvizet kell biztosítani. Zárt téri munkahelyen, ha az melegnek minősül, óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell alkalmazni.

Fel kell hívni a munkavállalók figyelmét, hogy kerüljék az alkoholt, a magas koffein és cukor tartalmú italokat.

A verejtékezéssel elvesztett ásványi anyagokat a munkaközi szünetekben és a pihenőidő alatt kisebb étkezésekkel javasolt pótolni. Munkaszervezéssel kell biztosítani, rendszeresen legyen pihenőidő, amit lehetőleg a környezethez képest hűvösebb (árnyékos) helyen, megfelelő ülőalkalmatossággal ellátott körülmények között töltsenek a dolgozók – ismerteti a tájékoztató.

Többek között javasolják azt is: a munkáltató az intézkedésekről kérje ki az egészségügyi szolgálat orvosának véleményét is, a munkavédelmi oktatás térjen ki a veszélyforrások és a szükséges megelőző intézkedésekre. Készítsék fel a dolgozókat arra is, hogy felismerjék és kezelni tudják a hőség okozta túlzott igénybevétel és a hőguta tüneteit. Mindig legyen mobiltelefon a munkaterületen, ha segítséget kell hívni.

A munkavállalók közül javasolt kijelölni olyan személyt, aki felügyeli a megelőző intézkedések betartását.

Szabadban számos különös szabály javasolt: a munkát úgy kell megszervezni, hogy felváltva tartózkodjanak a tűző napon a dolgozók, 11-15 óra között lehetőség szerint árnyékos helyen folyjon a munka, könnyű, világos színű és lazán viselhető ruházatban, amennyiben ez nem veszélyezteti a biztonságos munkavégzést.

A munkavédelmi hatóság (a munkáltató telephelye/munkavégzés helye szerint illetékes, munkavédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal) fokozott figyelmet fordít a munkavédelmi ellenőrzések során azon munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére, akik a nyári melegben a szokásosnál is fokozottabb megterhelésnek és igénybevételnek lehetnek kitéve a munkahelyeken – áll a tájékoztatóban.